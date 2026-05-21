· Ολυμπιακός · Φενέρμπαχτσε

Euroleague Final Four 2026: Ράντοβιτς, Περούγκα, Νέντοβιτς σφυρίζουν Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Δύο διαιτητές από τα Βαλκάνια και ο Ισπανός ο οποίος δεν θα μπορούσε να διευθύνει καμία άλλη αναμέτρηση στο Final Four, ορίστηκαν για τον πρώτο ημιτελικό. 

Χωρίς εκπλήξεις οι ορισμοί της Euroleague για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο Telekom Center Athens. Ο Ιερεθουέλο επέλεξε δύο Βαλκάνιους ρέφερι που είχαν έντονη παρουσία στα playoffs – ειδικά στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια – συν τον συμπατριώτη του που δεν γινόταν να σφυρίξει άλλο ματς.

Πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Σρέτεν Ράντοβιτς. Δεύτερος ο Κάρλος Περούγκα, στο μοναδικό ματς για το οποίο συμπεριλήφθηκε στους ρέφερι του Final Four. Τρίτος ο Μίλαν Νέντοβιτς.

Στον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια, η Euroleague… στέλνει τους: Ρόμπερντ Λοτερμόζερ, Μεντί Ντιφαλά, Όλεγκς Λάτισεβς.

