· Μαρόκο

Μουντιάλ 2026: Με Ελ Κααμπί η προεπιλογή της Εθνικής Μαρόκου

Ο Μοχάμεντ Ουαχμπί ανακοίνωσε την προεπιλογή του Μαρόκου ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με 28 ποδοσφαιριστές. Σε αυτή βρίσκεται και ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συμπεριλήφθηκε στην προεπιλογή της Εθνικής Μαρόκου για το Μουντιάλ 2026, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στα πλάνα της ομάδας για τη μεγάλη διοργάνωση.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακός αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας, με σημαντική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο. Συνολικά έχει φορέσει τη φανέλα του Μαρόκου 68 φορές, έχοντας πετύχει 32 γκολ με το εθνόσημο.

Η αποστολή του Μαρόκου:

Αλ Χαράρ (Ράτζα), Ελ Κατζουί (Μπερκάν), Μπενσαούς (Μονακό), Γκομίς (Μαρσέιγ), Μπαούφ (Καμπούρ), Σααντάν (Αλ Φατέχ), Αΐτ Μπουντλάλ (Ρεν), Σιμπί (Πίραμιντς), Σαλαχεντίν (Αϊντχόφεν), Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Λούζα (Γουότφορντ), Ταργκαλέν (Φέγενορντ), Τζεσίμ (Στρασμπούρ), Σαϊμπαρί (Αϊντχόφεν), Μπουφάλ (Χάβρη), Μπουνιντά (Άγιαξ), Ζαμπίρι (Ρεν), Μάαμα (Γουότφορντ), Μπεντζιντά (Μας Φες), Μπεγκραουί (Εστορίλ), Μπουαντί (Λιλ), Μπενταγιέμπ (Τρουά), Αμαϊμούνι (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Ελ Φαουζί (Σάλκε), Μπουφτίνι (Αλ Βασλ), Μπελαμάρι (Αλ Αχλί), Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Ελ Καρουανί (Ουτρέχτη).

