Μουντιάλ 2026: Με Μανέ η αποστολή της Σενεγάλης

Ο Παπέ Τιαό ανακοίνωσε την αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών που θα εκπροσωπήσουν την Σενεγάλη στο Μουντιάλ 2026. Η αφρικανική ομάδα καλείται να αφήσει πίσω της την ένταση του τελευταίου τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου έχασε το τρόπαιο στα χαρτιά από το Μαρόκο, και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο μεγάλο ραντεβού στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Στην αποστολή ξεχωρίζουν οι Σαντιό Μανέ, Ισμαΐλα Σαρ και Εντουάρ Μεντί, οι οποίοι αποτελούν βασικά στελέχη της ομάδας. Η Σενεγάλη τοποθετείται στον 9ο όμιλο του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, το Ιράκ και τη Νορβηγία.

H αποστολή της Σενεγάλης:

Τερματοφύλακες: Εντουάρ Μεντί (Αλ Αχλί), Μορί Ντιό (Χάβρη), Γεβάν Ντιούφ (Νις)

Αμυντικοί: Αντουάν Μεντί (Nις), Καλιντού Κουλιμπαλί (Νάπολι), Ελ Χατζί Μαλίκ Ντιουφ (Γουέστ Χαμ), Μαμαντού Σαρ (Τσέλσι), Μούσα Νιακατέ (Λιόν), Μουσταφά Μπόου (Παρί), Αμπντουλαγέ Σεκ (Μακάμπι Χάιφα), Ισμαΐλ Γιάκομπς (Γαλατάσαραϊ), Ιλαΐ Καμαρά (Άντερλέχτ)

Μέσοι: Ιντρίσα Γκάνα Γκέι (Έβερτον), Πάπε Γκέι (Βιγιαρεάλ), Λαμίν Καμαρά (Μονακό), Αμπίμπ Ντιαρά (Σάντερλαντ), Πατέ Σις (Ράγιο), Παπέ Ματάρ Σαρ (Τότεναμ), Μπαρά Σαποκό Εντιαγέ (Μπάγερν Μονάχου)

Επιθετικοί: Σαντιό Μανέ (Αλ Νασρ), Ισμαΐλα Σαρ (Κρίσατλ Πάλας), Ιλιμάν Εντιαγέ (Έβερτον), Ασανέ Ντιό (Κόμο), Ιμπραΐμ Εμπαϊέ, Νίκολας Τζάκσον (Μπάγερν), Μπαμπά Ντιένγκ (Λοριάν), Σέριφ Εντιαγέ (Σάσμουνσπόρ), Κρεπέν Ντιατά (Μονακό).