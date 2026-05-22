· Ολυμπιακός · Φενέρμπαχτσε

Euroleague Final Four 2026: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, το πρώτο… αίμα για την κούπα

Πρώτο τζάμπολ στο Euroleague Final Four 2026 στο «Telekom Center Athens».

Γιώργος Κυριακόπουλος

Euroleague Final Four 2026: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, το πρώτο… αίμα για την κούπα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αθήνα και το «T-Center» μετατρέπονται από την Παρασκευή (22/05) στην πρωτεύουσα της μπασκετικής Ευρώπης. Η ελληνική πρωτεύουσα και το «στολίδι» των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Μαρούσι υποδέχονται το κορυφαίο ραντεβού της φετινής Euroleague. To Final Four 2026 απ’ όπου θα προκύψει η νέα Πρωταθλήτρια ομάδα της Ευρώπης.

Μάλιστα, στο πρώτο… τζάμπολ, στον πρώτο ημιτελικό, βρίσκεται η ομάδα που θα παλέψει για να διατηρήσει τα σκήπτρα της. Η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα προσπαθήσει να κάνει το back to back στους τίτλους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά το τρόπαιο που είχε κατακτήσει την περσινή σεζόν στο Άμπου Ντάμπι.

LIVE MATCH Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (18:00)

Απέναντί της θα βρεθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει θέσει ως τεράστιο στόχο τη φετινή αγωνιστική περίοδο την κατάκτηση της 4ης Euroleague της ιστορίας του, στην πέμπτη συνεχόμενη παρουσία σε Final Four, αλλά και την πρώτη σε τελική φάση που διεξάγεται στην Ελλάδα.

Απόλυτη ισορροπία

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες για 37η φορά στην ιστορία τους και σε Final Four. Το αξιοσημείωτο είναι πως στην ιστορία των αναμετρήσεών τους επικρατεί απόλυτη ισορροπία, αφού κάθε ομάδα μετρά από 18 νίκες, ενώ έχει και από μία επικράτηση σε τελική φάση.

Η Φενέρμπαχτσε 80-64 στον τελικό του Final Four της Κωνσταντινούπολης τη σεζόν 2016-’17 και ο Ολυμπιακός 87-84 στον μικρό τελικό του Βερολίνου (2023-’24), σε μία διοργάνωση που ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι την… πηγή και σήκωσε το 7ο τρόπαιο, νικώντας την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ώρα και το κανάλι

Το πρώτο τζάμπολ στον πρώτο ημιτελικό έχει οριστεί για το απόγευμα της Παρασκευής (22/05) στις 18:00. Τηλεοπτικά, το παιχνίδι Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Οι «άρχοντες» του ημιτελικού

Χωρίς εκπλήξεις οι ορισμοί της Euroleague για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο Telekom Center Athens. Ο Ιερεθουέλο επέλεξε δύο Βαλκάνιους ρέφερι που είχαν έντονη παρουσία στα playoffs, ειδικά στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια, συν τον συμπατριώτη του που δεν γινόταν να σφυρίξει άλλο ματς.

LIVE MATCH Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (18:00)

Πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Σρέτεν Ράντοβιτς. Δεύτερος ο Κάρλος Περούγκα, στο μοναδικό ματς για το οποίο συμπεριλήφθηκε στους ρέφερι του Final Four. Τρίτος ο Μίλαν Νέντοβιτς.

COMMENTS
LATEST NEWS
08:39 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης, «εμφύλιος» σε τεντωμένο σχοινί

08:15 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, το πρώτο… αίμα για την κούπα

08:07 NBA

NBA: «Πάρτι» των Νικς για το 2-0 κόντρα στους Καβαλίερς

07:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Μυθικά έσοδα για τους πρωταθλητές με 900 εκατ. ευρώ!

05:03 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το μυστικό που μπορεί να μειώσει το άγχος και τις κρίσεις πανικού

02:19 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Με Μανέ η αποστολή της Σενεγάλης

23:53 CHAMPIONS LEAGUE

Βέλγιο: Πήρε το πρωτάθλημα ο εκπληκτικός Τζόλης, έφερε χαμόγελα στον Ολυμπιακό

23:46 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Με Ελ Κααμπί η προεπιλογή της Εθνικής Μαρόκου

23:23 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Προπονήθηκε στο Telekom Center ο Γιούρτσεβεν

23:14 SUPER LEAGUE

Άρης: Μεταγραφικό ban επέβαλλε η FIFA στους Θεσσαλονικείς

23:12 EUROLEAGUE

Το «Telekom Center Athens» στους... ρυθμούς του Euroleague Final Four 2026

22:53 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έκλεισε το deal με την Μπράιτον για Κοστίνια - Αυτή είναι η συμφωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας