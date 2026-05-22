Euroleague Final Four 2026: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, το πρώτο… αίμα για την κούπα

Η Αθήνα και το «T-Center» μετατρέπονται από την Παρασκευή (22/05) στην πρωτεύουσα της μπασκετικής Ευρώπης. Η ελληνική πρωτεύουσα και το «στολίδι» των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Μαρούσι υποδέχονται το κορυφαίο ραντεβού της φετινής Euroleague. To Final Four 2026 απ’ όπου θα προκύψει η νέα Πρωταθλήτρια ομάδα της Ευρώπης.

Μάλιστα, στο πρώτο… τζάμπολ, στον πρώτο ημιτελικό, βρίσκεται η ομάδα που θα παλέψει για να διατηρήσει τα σκήπτρα της. Η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα προσπαθήσει να κάνει το back to back στους τίτλους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά το τρόπαιο που είχε κατακτήσει την περσινή σεζόν στο Άμπου Ντάμπι.

Απέναντί της θα βρεθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει θέσει ως τεράστιο στόχο τη φετινή αγωνιστική περίοδο την κατάκτηση της 4ης Euroleague της ιστορίας του, στην πέμπτη συνεχόμενη παρουσία σε Final Four, αλλά και την πρώτη σε τελική φάση που διεξάγεται στην Ελλάδα.

Απόλυτη ισορροπία

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες για 37η φορά στην ιστορία τους και 3η σε Final Four. Το αξιοσημείωτο είναι πως στην ιστορία των αναμετρήσεών τους επικρατεί απόλυτη ισορροπία, αφού κάθε ομάδα μετρά από 18 νίκες, ενώ έχει και από μία επικράτηση σε τελική φάση.

Η Φενέρμπαχτσε 80-64 στον τελικό του Final Four της Κωνσταντινούπολης τη σεζόν 2016-’17 και ο Ολυμπιακός 87-84 στον μικρό τελικό του Βερολίνου (2023-’24), σε μία διοργάνωση που ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι την… πηγή και σήκωσε το 7ο τρόπαιο, νικώντας την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ώρα και το κανάλι

Το πρώτο τζάμπολ στον πρώτο ημιτελικό έχει οριστεί για το απόγευμα της Παρασκευής (22/05) στις 18:00. Τηλεοπτικά, το παιχνίδι Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Οι «άρχοντες» του ημιτελικού

Χωρίς εκπλήξεις οι ορισμοί της Euroleague για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο Telekom Center Athens. Ο Ιερεθουέλο επέλεξε δύο Βαλκάνιους ρέφερι που είχαν έντονη παρουσία στα playoffs, ειδικά στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια, συν τον συμπατριώτη του που δεν γινόταν να σφυρίξει άλλο ματς.

Πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Σρέτεν Ράντοβιτς. Δεύτερος ο Κάρλος Περούγκα, στο μοναδικό ματς για το οποίο συμπεριλήφθηκε στους ρέφερι του Final Four. Τρίτος ο Μίλαν Νέντοβιτς.