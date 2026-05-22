Euroleague Final Four 2026: Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης, «εμφύλιος» σε τεντωμένο σχοινί

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δεύτερος, χρονικά, ημιτελικός στο «Telekom Center Athens» μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο ισπανικές ομάδες θα… λύσουν τις διαφορές τους, με… φόντο την παρουσία στον τελικό της διοργάνωσης και τη διεκδίκηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Οι «νυχτερίδες» έκλεισαν… θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό AKTOR. Μάλιστα, το «συγκρότημα» του Ντιέγκο Μαρτίνεθ επιβίωσε στην σειρά μετά τα δύο σερί breaks των «πράσινων» στην Ισπανία και… απάντησε με τον ίδιο τρόπο στην Αθήνα, παίρνοντας το «εισιτήριο» στο Game 5.

Από την άλλη, η «Βασίλισσα» είχε λίγο πιο… εύκολο έργο κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και με συνολικό 3-1 στην σειρά «σφράγισε» την παρουσία της σε μία ακόμα τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μάλιστα, στο «Telekom Center Athens» θα διεκδικήσει το 12ο τρόπαιο στην ιστορία της, ούσα η πολυνίκης του θεσμού.

Μαδριλένικη κυριαρχία

Ένα σημαντικό σερί «τρέχει» η Ρεάλ Μαδρίτης στις αναμετρήσεις της κόντρα στην Βαλένθια μέσα στο 2026, αφού σε τέσσερα ματς, σ’ όλες τις διοργανώσεις, μετρά ισάριθμες νίκες. Δύο για την ACB, με πιο πρόσφατη πριν από περίπου έναν μήνα, 96-82 στην «Roig Arena», μία στην Euroleague στην «Movistar Arena» της Μαδρίτης και μία για τα ημιτελικά του Copa del Rey και πάλι στη Βαλένθια.

Αντίθετα, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μετρούσε μέχρι αυτά τα παιχνίδια, δύο σερί «ροζ φύλλα», το πρώτο στο ισπανικό Supercopa, το δεύτερο στην έδρα της για την 10η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague.

Η ώρα και το κανάλι

Ο ισπανικός «εμφύλιος» είναι αυτός που θα «κλείσει» το πρόγραμμα των ημιτελικών της Παρασκευής (22/05) και θα ξεκινήσει στις 21:00. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης θα γίνει από το Novasports Prime.

Οι διαιτητές του ματς

Στον δεύτερο ημιτελικό του Euroleague Final Four 2026 ανάμεσα στις «νυχτερίδες» και τη «Βασίλισσα», η διοργανώτρια αρχή έστειλε τους Ρόμπερντ Λοτερμόζερ, Μεντί Ντιφαλά, Όλεγκς Λάτισεβς.