Η απάντηση του Τζόλη για Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το μέλλον του (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο βελγικό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ είχε ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο για την Κλαμπ Μπριζ, σημειώνοντας γκολ και ασίστ στο 2-2 απέναντι στη Μαλίν.

Παρά την ισοπαλία, η βέλγικη ομάδα κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, εκμεταλλευόμενη την απώλεια βαθμών της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Ο Έλληνας άσος μετρά ήδη 21 γκολ και 28 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αριθμοί που τον κατατάσσουν ανάμεσα στους πιο παραγωγικούς εξτρέμ στην Ευρώπη.

Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, με το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του να αυξάνεται συνεχώς όσο πλησιάζει η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, οι Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν εντάξει τον διεθνή εξτρέμ στη μεταγραφική τους λίστα.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Βέλγιο, ο Χρήστος Τζόλης κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια που αφορούν το μέλλον του και το αυξανόμενο ενδιαφέρον από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζόλης

«Δεν ξέρω. Εξαρτάται από την Κλαμπ Μπριζ. Δεν εξαρτάται από εμένα να αποφασίσω. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για μένα; ​​Δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα. Ποιο είναι το καλύτερο πρότζεκτ;».

Παράλληλε ανέφερε ότι δεν είναι απαραίτητο να φύγει από την βελγική ομάδα: «Γιατί όχι απλά στην Κλαμπ Μπριζ; Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είμαι επαγγελματίας, πρέπει να σέβομαι την ομάδα μου. Την ομάδα που με πληρώνει. Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πανηγυρίσω. Μετά θα δούμε το μέλλον. Είναι ακόμη νωρίς και σήμερα πρέπει να γιορτάσω».