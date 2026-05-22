Το απόγευμα της Παρασκευής (22/05) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό της τελικής φάσης που φιλοξενείται στο «Telekom Center Athens». Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν την 4η κατάκτηση Euroleague στην ιστορία τους και ο Άλεκ Πίτερς τη δεύτερη στην καριέρα του.

Ο Αμερικάνος άσος μίλησε στο Onsports λίγο πριν την προπόνηση της Πέμπτης (21/05) στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και στάθηκε στο… κυνήγι που έχει ξεκινήσει για το δεύτερο προσωπικό του τρόπαιο Ευρωλίγκας, μετά το 2019 ως μέλος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο δυναμικός φόργουορντ των Πειραιωτών ξεκαθάρισε πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα πρέπει να επιτρέψουν στην Φενέρμπαχτσε να τους βγάλει από τον ρυθμό και να κερδίσουν αυτή τη «μάχη».

Αρχικά, ο Άλεκ Πίτερς μίλησε για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να κερδίσει τον ημιτελικό και στη συνέχεια τον τίτλο, απάντησε: «Πρόκειται μόνο για το πρώτο παιχνίδι. Έχει να κάνει με την ταχύτητα. Πρέπει να εμφανιστούμε με την ταχύτητά μας, τη φυσική κατάσταση. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να μας βγάλουν εκτός ρυθμού. Υπάρχει πολύ επιπλέον άρπαγμα, επιπλέον φυσική επαφή του Final Four που απ’ όσο γνωρίζουμε ότι παρουσιάζονται και πρέπει να κερδίσουμε αυτή τη νίκη».

Όσον αφορά στον προσωπικό του στόχο, ξεκαθάρισε: «Κυνηγάω αυτό το δεύτερο τρόπαιο εδώ και λίγο καιρό. Το είδα σε πολύ μικρή ηλικία. Ευτυχώς ήμουν πολύ τυχερός που το έζησα αυτό και φαίνεται ότι το κυνηγάω από τότε. Έτσι ξεκινά αύριο».

Παράλληλα, ο Άλεκ Πίτερς μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και για το αν είναι η κατάλληλη στιγμή για τον Ολυμπιακό να πάρει την Euroleague: «Σίγουρα είναι μία ιδιαίτερη στιγμή να μπορούμε να μοιραστούμε το Final Four με την πόλη, με τη χώρα, με τους οπαδούς μας. Το γεγονός πως δεν αναγκαστήκαμε να ταξιδέψουμε κάπου είναι ένα τεράστια πλεονέκτημα για εμάς. Όλα μοιάζουν σαν να ευθυγραμμίζονται, αλλά το μόνο πράγμα για το οποίο μετράει είναι να πάρουμε μία νίκη αύριο και εκεί πρέπει να είναι το επίκεντρο όλων».

Τέλος, για το γεγονός πως η Φενέρμπαχτσε διαθέτει την καλύτερη άμυνα, σχολίασε: «Ας ελπίσουμε ότι η καλή επίθεση μπορεί να κερδίσει την άμυνα. Έχουμε παίξει πολλές φορές σ’ αυτό το γήπεδο. Προσωπικά νιώθω πως έχει έρθει εδώ 100 φορές. Έτσι, μ’ αυτήν την οπτική και με τα παιδιά που σουτάρουν σ’ ένα στάδιο που το ξέρουν, είναι αυτό που μετράει».