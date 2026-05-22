· Ολυμπιακός · ΟΦΗ

ΟΦΗ: Η παραμονή του Αθανασίου θέλει υπομονή και σωστούς χειρισμούς

Η υπόθεση του Αθανασίου χρειάζεται χρόνο και κυρίως υπομονή.

ΟΦΗ: Η παραμονή του Αθανασίου θέλει υπομονή και σωστούς χειρισμούς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νίκος Αθανασίου μπορεί να εντάχθηκε στον ΟΦΗ στις αρχές Φεβρουαρίου, όμως κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα να εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Ο αριστερός μπακ – χαφ προσαρμόστηκε άμεσα στις απαιτήσεις της ομάδας και με τις εμφανίσεις του κέρδισε την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου, αλλά και την εκτίμηση των ανθρώπων του συλλόγου.

Ο 25χρονος δεν έχασε κανένα παιχνίδι από τη στιγμή που μετακόμισε στο Ηράκλειο, καταγράφοντας 16 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ παράλληλα μοίρασε και τρεις ασίστ.

Οι σωστές τοποθετήσεις του, η ένταση στο παιχνίδι του και η συνέπειά του στο αγωνιστικό πλάνο αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία για την πορεία των Ομιλητών στο δεύτερο μισό της σεζόν, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Γι’ αυτό και οι Κρητικοί επιθυμούν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ και τη νέα αγωνιστική περίοδο, θεωρώντας τον ιδανική λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Το μέλλον του εξαρτάται από τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ

Ο Αθανασίου αγωνίζεται στον ΟΦΗ ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και το μέλλον του αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την καλοκαιρινή προετοιμασία των «ερυθρόλευκων».

Παρότι αυτή τη στιγμή μοιάζει δύσκολο να έχει ενεργό ρόλο στο ρόστερ των Πειραιωτών, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν λύσεις από το εξωτερικό για τη θέση του αριστερού μπακ, κάτι που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέα παραμονή του Αθανασίου στον Όμιλο.

Ο ΟΦΗ περιμένει τις εξελίξεις

Η υπόθεση απαιτεί χρόνο και υπομονή, με τον Χρήστο Κόντη να έχει ήδη εισηγηθεί θετικά για τη συνέχιση της συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται επίσης θετικός στο ενδεχόμενο παραμονής στο Ηράκλειο, έχοντας δείξει την προτίμησή του στον ΟΦΗ ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν είχε απορρίψει πρόταση του Άρη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν μετακομίσει στον ΟΦΗ, ο Αθανασίου είχε αγωνιστεί ως δανεικός και στη Ρίο Άβε κατά το πρώτο μισό της σεζόν 2025/26.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο για την οριστική έκβαση της υπόθεσης.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΣΚΑΣΕ «χαστούκι» στον Λιόλιο, αυτή τη φορά από το ΑΣΕΑΔ

10:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Οι εκλογές καθυστερούν τη μεγάλη επιστροφή του Μουρίνιο

10:15 EUROLEAGUE

Το τζάμπολ Ολυμπιακός – Φενέρ έγινε στο Onsports: Μέλι και Μόρις αποκαλύπτονται (vids)

10:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καλάμπρια: «Πληγώθηκα όταν έφυγα από τη Μίλαν - Ο Μαλντίνι λείπει από κάθε ομάδα»

09:49 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Η παραμονή του Αθανασίου θέλει υπομονή και σωστούς χειρισμούς

09:30 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Πίτερς: «Κυνηγάω αυτό το δεύτερο τρόπαιο εδώ και λίγο καιρό»

09:28 EUROLEAGUE

«Δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας -Έτσι θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι προς το Telekom Center

09:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η απάντηση του Τζόλη για Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το μέλλον του (vid)

08:57 NBA

NBA: Τα highlights της δεύτερης νίκης των Νικς κόντρα στους Καβαλίερς (vid)

08:39 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης, «εμφύλιος» σε τεντωμένο σχοινί

08:15 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, το πρώτο… αίμα για την κούπα

08:07 NBA

NBA: «Πάρτι» των Νικς για το 2-0 κόντρα στους Καβαλίερς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας