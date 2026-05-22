ΟΦΗ: Η παραμονή του Αθανασίου θέλει υπομονή και σωστούς χειρισμούς

Ο Νίκος Αθανασίου μπορεί να εντάχθηκε στον ΟΦΗ στις αρχές Φεβρουαρίου, όμως κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα να εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Ο αριστερός μπακ – χαφ προσαρμόστηκε άμεσα στις απαιτήσεις της ομάδας και με τις εμφανίσεις του κέρδισε την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου, αλλά και την εκτίμηση των ανθρώπων του συλλόγου.

Ο 25χρονος δεν έχασε κανένα παιχνίδι από τη στιγμή που μετακόμισε στο Ηράκλειο, καταγράφοντας 16 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ παράλληλα μοίρασε και τρεις ασίστ.

Οι σωστές τοποθετήσεις του, η ένταση στο παιχνίδι του και η συνέπειά του στο αγωνιστικό πλάνο αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία για την πορεία των Ομιλητών στο δεύτερο μισό της σεζόν, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Γι’ αυτό και οι Κρητικοί επιθυμούν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ και τη νέα αγωνιστική περίοδο, θεωρώντας τον ιδανική λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Το μέλλον του εξαρτάται από τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ

Ο Αθανασίου αγωνίζεται στον ΟΦΗ ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και το μέλλον του αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την καλοκαιρινή προετοιμασία των «ερυθρόλευκων».

Παρότι αυτή τη στιγμή μοιάζει δύσκολο να έχει ενεργό ρόλο στο ρόστερ των Πειραιωτών, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν λύσεις από το εξωτερικό για τη θέση του αριστερού μπακ, κάτι που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέα παραμονή του Αθανασίου στον Όμιλο.

Ο ΟΦΗ περιμένει τις εξελίξεις

Η υπόθεση απαιτεί χρόνο και υπομονή, με τον Χρήστο Κόντη να έχει ήδη εισηγηθεί θετικά για τη συνέχιση της συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται επίσης θετικός στο ενδεχόμενο παραμονής στο Ηράκλειο, έχοντας δείξει την προτίμησή του στον ΟΦΗ ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν είχε απορρίψει πρόταση του Άρη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν μετακομίσει στον ΟΦΗ, ο Αθανασίου είχε αγωνιστεί ως δανεικός και στη Ρίο Άβε κατά το πρώτο μισό της σεζόν 2025/26.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο για την οριστική έκβαση της υπόθεσης.