Ρεάλ Μαδρίτης: Οι εκλογές καθυστερούν τη μεγάλη επιστροφή του Μουρίνιο

Η πιθανή επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως επηρεάζεται άμεσα από τις επικείμενες εκλογές στον σύλλογο, δημιουργώντας προσωρινή καθυστέρηση σε μια συμφωνία που θεωρείται σχεδόν ολοκληρωμένη, όπως αναφέρει η «AS».

Παρότι όλα δείχνουν ότι ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στη Μαδρίτη, οι πολιτικές και διοικητικές εξελίξεις στη Ρεάλ έχουν φέρει νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Η υποψηφιότητα Ρικέλμε αλλάζει το χρονοδιάγραμμα

Η απόφαση του Ενρίκε Ρικέλμε να ενημερώσει την Εκλογική Επιτροπή για την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος πρόεδρος προκάλεσε αιφνιδιασμό στον Μουρίνιο και το περιβάλλον του.

Ο έμπειρος προπονητής υπολόγιζε ότι θα αναλάμβανε επίσημα το νέο του πόστο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όμως πλέον όλα δείχνουν ότι οι εξελίξεις μετατίθενται χρονικά περίπου δύο εβδομάδες αργότερα.

Αν τελικά υπάρξουν δύο επίσημες υποψηφιότητες, τότε θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, με πιθανότερη ημερομηνία την 7η Ιουνίου.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ διατηρεί πλήρη εξουσία

Παρά την εκλογική διαδικασία, το καταστατικό της Ρεάλ Μαδρίτης προβλέπει ότι το υπάρχον διοικητικό συμβούλιο υπό τον Φλορεντίνο Πέρεθ παραμένει σε πλήρη ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εκλογών.

Αυτό σημαίνει πως η διοίκηση μπορεί θεωρητικά να ολοκληρώσει οποιαδήποτε σημαντική απόφαση, όπως προσλήψεις προπονητών, μεταγραφές ή αποχωρήσεις παικτών.

Ωστόσο, στο εσωτερικό του συλλόγου θεωρείται δύσκολο να παρθεί τόσο σημαντική απόφαση πριν ξεκαθαρίσει το εκλογικό τοπίο, καθώς πιθανή αλλαγή προεδρίας θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρο το αγωνιστικό πρότζεκτ.

Η στάση της Μπενφίκα και η ρήτρα των 7 εκατ. ευρώ

Η Μπενφίκα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Μουρίνιο, υπενθυμίζοντας πως η ρήτρα αποδέσμευσής του ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ λήγει στις 7 Ιουνίου.

Αυτό σημαίνει ότι μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία η Ρεάλ Μαδρίτης θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί απευθείας με τη διοίκηση του Ρουί Κόστα για την αποδέσμευση του Πορτογάλου τεχνικού.

Οι σχέσεις των δύο συλλόγων δεν θεωρούνται ιδανικές, ιδιαίτερα μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν το περασμένο καλοκαίρι σχετικά με την υπόθεση του Αλβάρο Καρέρας.

Ο Μουρίνιο απέρριψε πρόταση ανανέωσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μουρίνιο είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Ρουί Κόστα στο προπονητικό κέντρο του Σεϊσάλ, όπου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την πρόταση ανανέωσης που του κατατέθηκε.

Η πρόταση της Μπενφίκα περιλάμβανε νέο διετές συμβόλαιο και αυξημένες αποδοχές, ωστόσο ο Πορτογάλος τεχνικός έχει ήδη αποφασίσει να αποχωρήσει.

Παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται ακόμη με συμβόλαιο ενός έτους, όλα δείχνουν πως δύσκολα θα συνεχίσει στην πορτογαλική ομάδα, ειδικά από τη στιγμή που η Μπενφίκα εξετάζει ήδη τον Μάρκο Σίλβα ως πιθανό αντικαταστάτη του.

Συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για διετές συμβόλαιο

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μουρίνιο έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με οψιόν ανανέωσης για τρίτη σεζόν σε περίπτωση κατάκτησης της La Liga.

Ο Πορτογάλος προπονητής αναμένεται επίσης να επιστρέψει στη Μαδρίτη μαζί με μεγάλο μέρος του τεχνικού του επιτελείου.

Παρότι απομένουν ακόμη οι τελικές υπογραφές, όλες οι πλευρές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι οι εκλογές δεν θα αλλάξουν την τελική έκβαση της υπόθεσης και πως ο Ζοζέ Μουρίνιο θα επιστρέψει τελικά στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.