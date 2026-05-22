ΕΣΚΑΣΕ «χαστούκι» στον Λιόλιο, αυτή τη φορά από το ΑΣΕΑΔ

Σε δεινή θέση φαίνεται πως βρίσκεται ο Βαγγέλης Λιόλιος ο οποίος είναι με την πλάτη στον τοίχο έχοντας να αντιμετωπίσει πάρα πολλά θέματα με τη Δικαιοσύνη, αναφορικά με τα έργα και τις ημέρες του στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Τη στιγμή που οι καταγγελίες που έχουν γίνει προς το πρόσωπό του από την ΚΑΕ Αμαρουσίου, έχουν φτάσει από τη Βουλή στα χέρια της Εισαγγελίας, ο Βαγγέλης Λιόλιος δέχτηκε ένα ακόμα ηχηρό «χαστούκι» από το ΑΣΕΔ αναφορικά με τα όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα στην Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας (ΕΣΚΑΣΕ).

Την εξέλιξη αυτή έφερε στο φως ο ο ιστότοπος «grizoilikoi.blogspot.com» ο οποίος δημοσίευσε έγγραφο του ΑΣΕΑΔ με το οποίο αποδεικνύεται πως έγινε δεκτή η προσφυγή της ΕΣΚΑΣΕ για την ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. της ΕΟΚ με την οποία η Ομοσπονδία είχε επιχειρήσει αυθαίρετα να επιβάλει τον Γεώργιο Χριστοδούλου ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) της τοπικής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά το δημοσίευμα και το έγγραφο

«Οι «Γκρίζοι Λύκοι» φέρνουν σήμερα στο φως της δημοσιότητας ένα έγγραφο-φωτιά που προκαλεί ισχυρό θεσμικό σεισμό στα θεμέλια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), με την υπ' αρ. 44/22-5-2026 απόφασή του, γκρεμίζει σαν χάρτινο πύργο τις μεθοδεύσεις της ηγεσίας της Ομοσπονδίας, δικαιώνοντας πανηγυρικά την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας (ΕΣΚΑΣΕ).

Το ΑΣΕΑΔ έκανε δεκτή την προσφυγή της ΕΣΚΑΣΕ και ακύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, με την οποία η Ομοσπονδία είχε επιχειρήσει αυθαίρετα να επιβάλει τον Γεώργιο Χριστοδούλου ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) της τοπικής Ένωσης. Το Ανώτατο Δικαστήριο έβαλε οριστικό φρένο στην τάση της ΕΟΚ να ελέγχει τα πάντα, αναγνωρίζοντας ρητά ότι η αρμοδιότητα ορισμού των μελών της ΚΕΔ ανήκει αποκλειστικά στην ίδια την αθλητική ένωση της ΕΣΚΑΣΕ.

Νόμιμος πρόεδρος-συντονιστής ο Αλέξανδρος Κοτσιμπός

Η απόφαση αποτελεί ένα ηχηρό χαστούκι στην πολιτική των «δοτών» και των άνωθεν επιβολών. Το ΑΣΕΑΔ αναγνωρίζει ως απολύτως νόμιμη και ισχυρή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΚΑΣΕ, με την οποία ορίστηκε ως πρόεδρος - συντονιστής της ΚΕΔ ο Αλέξανδρος Κοτσιμπός. Παράλληλα, διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα Ένωση, σφραγίζοντας την πλήρη επικράτησή της επί των νομικών ακροβατισμών της ΕΟΚ.

Όταν το δίκαιο και οι κανονισμοί υπερισχύουν των προσωπικών στρατηγικών και των παρασκηνιακών παρεμβάσεων, το μπάσκετ κερδίζει. Η προσπάθεια της ΕΟΚ να ελέγξει τις τοπικές επιτροπές διαιτησίας παρακάμπτοντας τις εκλεγμένες διοικήσεις των Ενώσεων έπεσε στο κενό. Οι «Γκρίζοι Λύκοι» παραμένουν στην πρώτη γραμμή, αποκαλύπτοντας την αλήθεια με ντοκουμέντα και αποδεικνύοντας ότι η ανεξαρτησία της διαιτησίας δεν παζαρεύεται».