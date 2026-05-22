Ταλαιπωρία για τους οπαδούς των ομάδων του Final-4 - Ο λόγος

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε για το Euroleague Final Four, έχει προκύψει σοβαρό ζήτημα με τα εισιτήρια αρκετών φίλων της ελληνικής ομάδας.

Σύμφωνα με καταγγελίες οπαδών των Πειραιωτών, αρκετοί φίλαθλοι που έχουν προμηθευτεί κανονικά εισιτήρια μέσω της Euroleague δεν έχουν λάβει ακόμη τα απαραίτητα email επιβεβαίωσης και τα στοιχεία πρόσβασης για τα εισιτήριά τους.

Το πρόβλημα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους φίλους των «ερυθρόλευκων», καθώς ο χρόνος μέχρι την έναρξη της αναμέτρησης πιέζει... ασφυκτικά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Euroleague προσπαθεί να αντιμετωπίσει άμεσα το τεχνικό ζήτημα και να αποστείλει τα απαραίτητα email μέσα στις επόμενες ώρες, ώστε να αποφευχθεί μεγαλύτερη ταλαιπωρία για τους φιλάθλους που ταξίδεψαν για το Final Four.