Μπιμπέροβιτς: «Θα ήταν υπέροχο μία τουρκική ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο στην Ελλάδα» (vid)

Το ενδεχόμενο να κατακτήσει η Φενέρμπαχτσε τη Euroleague επί ελληνικού εδάφους σχολίασε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ενόψει του ημιτελικού του Final Four 2026 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Μιλώντας στο τουρκικό «S Sport», ο φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε παραδέχθηκε πως θα είχε ξεχωριστή σημασία για την ομάδα του να φτάσει στην κορυφή στην Ελλάδα, αρκεί πρώτα, φυσικά, να ξεπεράσει το εμπόδιο των «ερυθρόλευκων».

«Αυτό θα ήταν πραγματικά μία υπέροχη ιστορία. Ελπίζω αύριο να περάσουμε τον Ολυμπιακό και την Κυριακή να σηκώσουμε το τρόπαιο σε αυτήν τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Μπιμπέροβιτς στάθηκε στην εμπειρία που έχει αποκτήσει η Φενέρ από τις συνεχόμενες παρουσίες σε Euroleague Final Four, τονίζοντας ότι η ομάδα έχει μάθει να διαχειρίζεται την πίεση τέτοιων διοργανώσεων.

«Είναι η τρίτη μου διαδοχική παρουσία σε Final Four. Κάθε φορά που έρχομαι, υπάρχει διαφορετική ιστορία, αλλά ως ομάδα πλέον έχουμε καταφέρει να ελέγχουμε αυτήν την ατμόσφαιρα. Ήρθαμε εδώ για να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας, αυτός είναι ο στόχος μας. Πιστεύω ότι όλοι είναι ακόμα πιο φιλόδοξοι και θέλουν πολύ να σηκώσουμε ξανά αυτό το τρόπαιο», είπε.

Αναφερόμενος στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, ο Τούρκος άσος έδωσε έμφαση στη σημασία της άμυνας και της έντασης στο παιχνίδι.

«Τα πρώτα λεπτά θα είναι καθοριστικά, επειδή και οι δύο ομάδες αρέσκονται να παίζουν πολύ δυναμικά. Στην πραγματικότητα, είναι κι αυτοί μία ομάδα που παίζει πολύ καλή άμυνα, εμείς όμως είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ καλό ματς. Το αποτέλεσμα του αγώνα θα το καθορίσουν η σκληρότητα της άμυνας και το δυναμικό παιχνίδι», κατέληξε.