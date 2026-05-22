· Φενέρμπαχτσε

Μπιμπέροβιτς: «Θα ήταν υπέροχο μία τουρκική ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο στην Ελλάδα» (vid)

Το ενδεχόμενο να κατακτήσει η Φενέρμπαχτσε τη Euroleague επί ελληνικού εδάφους σχολίασε ο Μπιμπέροβιτς.

Μπιμπέροβιτς: «Θα ήταν υπέροχο μία τουρκική ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο στην Ελλάδα» (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ενδεχόμενο να κατακτήσει η Φενέρμπαχτσε τη Euroleague επί ελληνικού εδάφους σχολίασε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ενόψει του ημιτελικού του Final Four 2026 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Μιλώντας στο τουρκικό «S Sport», ο φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε παραδέχθηκε πως θα είχε ξεχωριστή σημασία για την ομάδα του να φτάσει στην κορυφή στην Ελλάδα, αρκεί πρώτα, φυσικά, να ξεπεράσει το εμπόδιο των «ερυθρόλευκων».

«Αυτό θα ήταν πραγματικά μία υπέροχη ιστορία. Ελπίζω αύριο να περάσουμε τον Ολυμπιακό και την Κυριακή να σηκώσουμε το τρόπαιο σε αυτήν τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Μπιμπέροβιτς στάθηκε στην εμπειρία που έχει αποκτήσει η Φενέρ από τις συνεχόμενες παρουσίες σε Euroleague Final Four, τονίζοντας ότι η ομάδα έχει μάθει να διαχειρίζεται την πίεση τέτοιων διοργανώσεων.

«Είναι η τρίτη μου διαδοχική παρουσία σε Final Four. Κάθε φορά που έρχομαι, υπάρχει διαφορετική ιστορία, αλλά ως ομάδα πλέον έχουμε καταφέρει να ελέγχουμε αυτήν την ατμόσφαιρα. Ήρθαμε εδώ για να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας, αυτός είναι ο στόχος μας. Πιστεύω ότι όλοι είναι ακόμα πιο φιλόδοξοι και θέλουν πολύ να σηκώσουμε ξανά αυτό το τρόπαιο», είπε.

Αναφερόμενος στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, ο Τούρκος άσος έδωσε έμφαση στη σημασία της άμυνας και της έντασης στο παιχνίδι.

«Τα πρώτα λεπτά θα είναι καθοριστικά, επειδή και οι δύο ομάδες αρέσκονται να παίζουν πολύ δυναμικά. Στην πραγματικότητα, είναι κι αυτοί μία ομάδα που παίζει πολύ καλή άμυνα, εμείς όμως είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ καλό ματς. Το αποτέλεσμα του αγώνα θα το καθορίσουν η σκληρότητα της άμυνας και το δυναμικό παιχνίδι», κατέληξε.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:25 SUPER LEAGUE

Ανακοινώθηκε Δ.Σ. για την αναδιάρθρωση από τη Λίγκα

12:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Ο Αρμπελόα φεύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Πλησιάζει ο Μουρίνιο

12:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία: Με «ηχηρές» απουσίες και... Μπιτλς η αποστολή για το Μουντιάλ

12:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Ποστέκογλου είπε όχι στην Μπεσίκτας»

11:52 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το «μυθικό» ρεκόρ που θα... σπάσουν Μέσι και Ρονάλντο

11:35 EUROLEAGUE

EUROLEAGUE BRING IT ON παρέα με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ μετά το τέλος των ημιτελικών

11:32 EUROLEAGUE

Μπιμπέροβιτς: «Θα ήταν υπέροχο μία τουρκική ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο στην Ελλάδα» (vid)

11:20 EUROLEAGUE

Euroleague: «Υποχρεωτικοί κανονισμοί πρόσβασης και ασφάλειας για τους θεατές»

11:11 EUROLEAGUE

Που θα δείτε τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

10:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Εξετάζει Ποστέκογλου η Μπεσίκτας»

10:58 EUROLEAGUE

Ταλαιπωρία για τους οπαδούς των ομάδων του Final-4 - Ο λόγος

10:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΣΚΑΣΕ «χαστούκι» στον Λιόλιο, αυτή τη φορά από το ΑΣΕΑΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας