Αγγλία: Με «ηχηρές» απουσίες και... Μπιτλς η αποστολή για το Μουντιάλ

Με αρκετές εκπλήξεις, αλλά και... Μπιτλς ανακοινώθηκε η αποστολή της Αγγλίας για το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Συγκεκριμένα ο Τόμας Τούχελ εκτός από τον Μαγκουάιρ «έκοψε» και τον Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, παρά το γεγονός ότι αρχικά ήταν στην προεπιλογή.

Παράλληλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα βρίσκονται και οι Φιλ Φόντεν, Κόουλ Πάλμερ, Λιούις Χολ και Λουκ Σο.

Αυτό που προκάλεσε έκπληξη ήταν οι κλήσεις των Ιβάν Τόνεϊ και Τζεντ Σπενς, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του Γερμανού τεχνικού, με την αποστολή της Αγγλίας να συνοδεύει ένα βίντεο από τα θρυλικά «σκαθάρια».

Αναλυτικά η αποστολή της Αγγλίας

Τερματοφύλακες: Πίκφορντ, Ντιν Χέντερσον, Τράφορντ.

Αμυντικοί: Κόνσα, Στόουνς, Γκουεχί, Μπερν, Κουάνσα, Λιβραμέντο, Ο' Ράιλι, Σπενς, Τζέιμς.

Μέσοι: Ράις, Άντερσον, Μέινου, Τζ. Χέντερσον, Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Έζε.

Επιθετικοί: Κέιν, Τόνεϊ, Γουότκινς, Σάκα, Μαντουέκε, Ράσφορντ, Γκόρντον.