Τουρκικά ΜΜΕ: «Εξετάζει Ποστέκογλου η Μπεσίκτας»

Την περίπτωση του Άγγελου Ποστέκογλου εξετάζει σοβαρά η Μπεσίκτας για τη θέση του προπονητή ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να ενταθούν το προσεχές διάστημα, ενώ δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί και συνάντηση με τη διοίκηση της Μπεσίκτας.

Στο ίδιο όμως δημοσίευμα αναφέρεται πως επιθυμία του Ποστέκογλου είναι να επιστρέψει στην Premier League μετά τη θητεία του σε Τότεναμ και Νότιγχαμ Φόρεστ.

Υπενθυμίζεται ότι στη λίστα των υποψηφίων για τον πάγκο της Μπεσίκτας βρίσκεται και ο Ραζβάν Λουτσέσκου.