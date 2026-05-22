Euroleague: «Υποχρεωτικοί κανονισμοί πρόσβασης και ασφάλειας για τους θεατές»

Η EuroLeague με ανακοίνωσή της απηύθυνε σαφείς οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο «T-Center».

«Η Euroleague Basketball, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας, ανακοινώνει τους ακόλουθους υποχρεωτικούς κανονισμούς πρόσβασης και ασφάλειας για όλους τους θεατές που θα παρακολουθήσουν το Final Four της EuroLeague 2026 Athens, που θα πραγματοποιηθεί από την Etihad στο Telekom Center Athens.

Η ασφάλεια και η ομαλή κυκλοφορία των οπαδών παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ελέγξουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται αυστηρά με τις ακόλουθες διαδικασίες.

Επαλήθευση Εισιτηρίων & Ταυτότητας

Η είσοδος στο Ολυμπιακό Συγκρότημα θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε θεατές που κατέχουν έγκυρο εισιτήριο αγώνα.

Όλοι οι οπαδοί πρέπει να προσκομίσουν:

Πρωτότυπη ταυτότητα ή διαβατήριο Εισιτήριο που φέρει το ίδιο όνομα με το έγγραφο ταυτοποίησης Η μη παροχή αντίστοιχων στοιχείων ταυτοποίησης και εισιτηρίου θα έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση εισόδου.

Ενισχυμένα Μέτρα Ασφαλείας

Ολοκληρωμένες επιχειρήσεις ασφαλείας θα εφαρμοστούν σε όλες τις ζώνες πρόσβασης γύρω από τον χώρο.

Οι οπαδοί θα πρέπει να αναμένουν:

Πολλαπλά σημεία ελέγχου επαλήθευσης εισιτηρίων Διαδικασίες δημιουργίας προφίλ ταυτότητας

Διεξοδική σωματική έρευνα και έρευνα προσωπικών αντικειμένων από τις αστυνομικές αρχές και το προσωπικό ασφαλείας Συνιστάται θερμά στους οπαδούς να συνεργάζονται πλήρως με όλο το προσωπικό ασφαλείας για τη διευκόλυνση των αποτελεσματικών διαδικασιών εισόδου.

Αυστηρή Πολιτική Απαγορεύεται η Επανείσοδος Μόλις οι θεατές εισέλθουν στο στάδιο και γύρω από το Ολυμπιακό Συγκρότημα, η έξοδος και η επανείσοδος δεν θα επιτρέπεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Τα καταστήματα εστίασης, οι σταθμοί ποτών και οι τουαλέτες θα παραμείνουν πλήρως λειτουργικά σε όλους τους καθορισμένους τομείς καθισμάτων.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους τους φιλάθλους για τη συνεργασία τους και ανυπομονούν να καλωσορίσουν φιλάθλους από όλη την Ευρώπη στην Αθήνα για μια ασφαλή και αξέχαστη εμπειρία Final Four της EuroLeague 2026.»