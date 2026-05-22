Μουντιάλ 2026: Το «μυθικό» ρεκόρ που θα... σπάσουν Μέσι και Ρονάλντο

Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς βρίσκονται μία… ανάσα από ένα μοναδικό ρεκόρ ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι δύο σούπερ σταρ που θα μετάσχουν στο επόμενο Μουντιάλ με τις εθνικές τους ομάδες θα γίνουν οι πρώτοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία που θα αγωνιστούν σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις της διοργάνωσεις!.

Πρόκειται για ακόμη ένα τεράστιο επίτευγμα για δύο παίκτες που κυριαρχούν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

«Καταδικασμένοι» να είναι μαζί στα βιβλία της ιστορίας

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας παραμένει σε υψηλό επίπεδο παρά τα 40 του χρόνια και θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026.

Ο Πορτογάλος σταρ έχει ήδη αγωνιστεί σε πέντε διοργανώσεις:

2006

2010

2014

2018

2022

Ο «CR7» θα φτάσει τις έξι παρουσίες σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ρονάλντο είναι ήδη ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε πέντε διαφορετικά Μουντιάλ.

Την ίδια στιγμή, ο ηγέτης της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, βρίσκεται επίσης κοντά σε μία ιστορική επίδοση.

Ο Αργεντινός θρύλος έχει συμμετάσχει στα εξής Παγκόσμια Κύπελλα:

2006

2010

2014

2018

2022

Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ στο Κατάρ το 2022, ο Μέσι εξακολουθεί να αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη της Αργεντινής και θα βρεθεί και στη διοργάνωση του 2026.

Ο «Pulga» κατέχει ήδη το ρεκόρ περισσότερων συμμετοχών σε αγώνες Μουντιάλ, επιβεβαιώνοντας τη θρυλική του πορεία στο κορυφαίο επίπεδο.

Ποιοι παίκτες έχουν αγωνιστεί σε πέντε Μουντιάλ

Μέχρι σήμερα, μόνο έξι ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει να αγωνιστούν σε πέντε διαφορετικές τελικές φάσεις Μουντιάλ, κάτι που θεωρείται ένα από τα πιο δύσκολα επιτεύγματα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Στη λίστα υπάρχουν τα ονόματα των Ρονάλντο και Μέσι, μιας και το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού δεν έχει αρχίσει.

Αντόνιο Καρμπαχάλ (Μεξικό) — 1950, 1954, 1958, 1962, 1966

Λόταρ Ματέους (Γερμανία) — 1982, 1986, 1990, 1994, 1998

Ράφα Μάρκες (Μεξικό) — 2002, 2006, 2010, 2014, 2018

Αντρές Γκουαρντάντο (Μεξικό) — 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) — 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) — 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αντιπαλότητα όλων των εποχών

Η σύγκριση ανάμεσα σε Μέσι και Ρονάλντο έχει σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Οι δύο GOATs κυριάρχησαν σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, κατέκτησαν δεκάδες τίτλους και δημιούργησαν μία αντιπαλότητα που δύσκολα θα επαναληφθεί.

Ακόμη και σήμερα, λίγα χρόνια πριν αποσυρθούν από την ενεργό δράση, συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ και να αποδεικνύουν γιατί θεωρούνται δύο από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.