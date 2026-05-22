«Ο Ποστέκογλου είπε όχι στην Μπεσίκτας»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου μπορεί να μην κατάφερε να στεριώσει στον πάγκο της Νότιγχαμ τη φετινή σεζόν, ωστόσο το όνομά του εξακολουθεί να έχει μεγάλη αξία στην ευρωπαϊκή προπονητική αγορά.

Ο 60χρονος τεχνικός βρέθηκε στο στόχαστρο της Μπεσίκτας, η οποία αναζητά νέο προπονητή μετά την αποχώρηση του Σεργκέν Γιαλτσίν.

Η Μπεσίκτας ήθελε τον Ποστέκογλου για restart

Η τουρκική ομάδα προχώρησε σε επαφές με την πλευρά του Ποστέκογλου, επιθυμώντας να του αναθέσει την τεχνική ηγεσία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η φετινή σεζόν ήταν απογοητευτική για την Μπεσίκτας, καθώς ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην τέταρτη θέση της Super Lig, ενώ παράλληλα αποκλείστηκε νωρίς από το Conference League, μένοντας εκτός συνέχειας ήδη από τα προκριματικά.

Οι διοικούντες τον σύλλογο θεωρούσαν πως ο Έλληνας τεχνικός ήταν η ιδανική επιλογή για να επαναφέρει την ομάδα σε πρωταγωνιστική πορεία.

Ο Ποστέκογλου είπε «όχι» και κοιτάζει Premier League

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε από την πλευρά της Μπεσίκτας, ο Ποστέκογλου αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση των «αετών» της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο έμπειρος προπονητής ενημέρωσε τη διοίκηση του συλλόγου ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία αυτή τη στιγμή.

Ο βασικός λόγος της απόφασής του φαίνεται πως είναι η επιθυμία του να παραμείνει στο αγγλικό ποδόσφαιρο, περιμένοντας πιθανή πρόταση από ομάδα της Premier League.