· Μπεσίκτας

«Ο Ποστέκογλου είπε όχι στην Μπεσίκτας»

Ο Ποστέκογλου φέρεται να απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Μπεσίκτας.

«Ο Ποστέκογλου είπε όχι στην Μπεσίκτας»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Άγγελος Ποστέκογλου μπορεί να μην κατάφερε να στεριώσει στον πάγκο της Νότιγχαμ τη φετινή σεζόν, ωστόσο το όνομά του εξακολουθεί να έχει μεγάλη αξία στην ευρωπαϊκή προπονητική αγορά.

Ο 60χρονος τεχνικός βρέθηκε στο στόχαστρο της Μπεσίκτας, η οποία αναζητά νέο προπονητή μετά την αποχώρηση του Σεργκέν Γιαλτσίν.

Η Μπεσίκτας ήθελε τον Ποστέκογλου για restart

Η τουρκική ομάδα προχώρησε σε επαφές με την πλευρά του Ποστέκογλου, επιθυμώντας να του αναθέσει την τεχνική ηγεσία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η φετινή σεζόν ήταν απογοητευτική για την Μπεσίκτας, καθώς ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην τέταρτη θέση της Super Lig, ενώ παράλληλα αποκλείστηκε νωρίς από το Conference League, μένοντας εκτός συνέχειας ήδη από τα προκριματικά.

Οι διοικούντες τον σύλλογο θεωρούσαν πως ο Έλληνας τεχνικός ήταν η ιδανική επιλογή για να επαναφέρει την ομάδα σε πρωταγωνιστική πορεία.

Ο Ποστέκογλου είπε «όχι» και κοιτάζει Premier League

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε από την πλευρά της Μπεσίκτας, ο Ποστέκογλου αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση των «αετών» της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο έμπειρος προπονητής ενημέρωσε τη διοίκηση του συλλόγου ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία αυτή τη στιγμή.

Ο βασικός λόγος της απόφασής του φαίνεται πως είναι η επιθυμία του να παραμείνει στο αγγλικό ποδόσφαιρο, περιμένοντας πιθανή πρόταση από ομάδα της Premier League.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:25 SUPER LEAGUE

Ανακοινώθηκε Δ.Σ. για την αναδιάρθρωση από τη Λίγκα

12:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Ο Αρμπελόα φεύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Πλησιάζει ο Μουρίνιο

12:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία: Με «ηχηρές» απουσίες και... Μπιτλς η αποστολή για το Μουντιάλ

12:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Ποστέκογλου είπε όχι στην Μπεσίκτας»

11:52 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το «μυθικό» ρεκόρ που θα... σπάσουν Μέσι και Ρονάλντο

11:35 EUROLEAGUE

EUROLEAGUE BRING IT ON παρέα με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ μετά το τέλος των ημιτελικών

11:32 EUROLEAGUE

Μπιμπέροβιτς: «Θα ήταν υπέροχο μία τουρκική ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο στην Ελλάδα» (vid)

11:20 EUROLEAGUE

Euroleague: «Υποχρεωτικοί κανονισμοί πρόσβασης και ασφάλειας για τους θεατές»

11:11 EUROLEAGUE

Που θα δείτε τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

10:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Εξετάζει Ποστέκογλου η Μπεσίκτας»

10:58 EUROLEAGUE

Ταλαιπωρία για τους οπαδούς των ομάδων του Final-4 - Ο λόγος

10:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΣΚΑΣΕ «χαστούκι» στον Λιόλιο, αυτή τη φορά από το ΑΣΕΑΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας