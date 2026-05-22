Επίσημο: Ο Αρμπελόα φεύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Πλησιάζει ο Μουρίνιο

Ο Άλβαρο Αρμπελόα εμφανίστηκε σε αυτό που θα μπορούσε να είναι η τελευταία του συνέντευξη Τύπου ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε ενόψει της αναμέτρησης των «μερένχες» με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Μπερναμπέου (23/5, 22:00), αλλά και για το μέλλον του.

Οπως χαρακτηριστικά τόνισε ο ίδιος, αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Ελπίζω να είναι ένα προσωρινό αντίο γιατί αυτό θα είναι πάντα το σπίτι μου. Είμαι στη Ρεάλ Μαδρίτης εδώ και 20 χρόνια σε πολλούς ρόλους και θα είναι πάντα το σπίτι μου. Αυτός θα είναι ο τελευταίος μου αγώνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης... Δεν ξέρω αν θα είναι ο τελευταίος της καριέρας μου.

Είμαι πολύ ευγνώμων σε αυτούς για όσα έχουμε περάσει. Γνωρίζω ότι στα 25 δεν μπορείς να έχεις την ίδια σχέση. Είχαμε διαφορές, αυτό είναι φυσιολογικό. Τις έχουμε λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δείξαμε σεβασμό ο ένας στον άλλον και η ευκαιρία ήρθε όταν ήρθε. Για μένα, το σημαντικό είναι πάντα πώς το αντιμετωπίζεις, με ό,τι σου συμβαίνει. Και το έχω κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενος τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σκέφτηκα περισσότερο τη Ρεάλ Μαδρίτης παρά τον εαυτό μου τους τελευταίους μήνες, αλλά έκανα ό,τι καλύτερο για τον σύλλογο. Σε έναν άλλο σύλλογο θα ήταν διαφορετικά, αλλά ήταν αυτό που έπρεπε να κάνω. Δεν υπάρχει χώρος για τύψεις. Φεύγω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με τεράστια ευγνωμοσύνη καθώς οι παίκτες με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο και μου έχουν χαρίσει απόλαυση κάθε μέρα».

Για την έλευση του Μουρίνιο: «Δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για πιθανότητες. Ο Μουρίνιο έχει ένα φανταστικό επιτελείο, τον υποστηρίζουν καλά. Αν έρθει στη Μαδρίτη, θα φέρει το δικό του προπονητικό επιτελείο... δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να είμαι μαζί του. Από τη Δευτέρα, θα πρέπει να σκεφτώ τι είναι καλύτερο για μένα. Έχω ήδη κάνει το άλμα και έχω βελτιωθεί πολύ σε αυτούς τους τέσσερις μήνες».