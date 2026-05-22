Δόξα Λευκάδας: Ανακοινώθηκε η σύσταση ΚΑΕ από τους Επτανήσιους

Η Δόξα Λευκάδας κατέκτησε το πρωτάθλημα της Elite League και πανηγύρισε την άνοδο στη GBL, με την ομάδα του Ιονίου να ανακοινώνει ότι έγινε κι επίσημα ΚΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Δόξα Λευκάδας περνά σε μια νέα εποχή!

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι από σήμερα η ομάδα μας αποτελεί πλέον την ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας.

Μια ημέρα που σηματοδοτεί τη μετάβαση της Δόξας Λευκάδας σε μια νέα πραγματικότητα, αντάξια της ιστορίας και των φιλοδοξιών της.

Για την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το δικηγορικό γραφείο του Βαλάντη Καραλάγα, το λογιστικό γραφείο του Θοδωρή Γληγόρη και το συμβολαιογράφο Νίκο Κερχουλά, που έτρεξαν γρήγορα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και έφεραν εις πέρας αυτό το έργο.

Η μετάβαση στη νέα εποχή φέρνει μαζί της νέες προκλήσεις αλλά και μεγαλύτερες ευθύνες. Με ενότητα, σοβαρότητα και πολλή δουλειά θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, ώστε η Δόξα Λευκάδας να εκπροσωπήσει επάξια το νησί μας και τον κόσμο της στη μεγάλη κατηγορία!

ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας».