Επίσημο: Ανανέωσε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να επιβραβεύσει τον Μάικλ Κάρικ με νέο συμβόλαιο, μετά την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας στο δεύτερο μισό της σεζόν και την επιστροφή στο Champions League.

Ο πρώην μέσος των «κόκκινων διαβόλων» είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία τον Ιανουάριο, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, έπειτα από την απομάκρυνση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Από την 7η θέση στην έξοδο στο Champions League

Όταν ο Κάρικ ανέλαβε την ομάδα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρισκόταν στην 7η θέση της Premier League και κινδύνευε να μείνει εκτός Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ωστόσο, η πορεία των «κόκκινων διαβόλων» άλλαξε εντυπωσιακά, με αποκορύφωμα τη νίκη με 3-2 απέναντι στη Νότιγχαμ, αποτέλεσμα που εξασφάλισε μαθηματικά την τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Η Γιουνάιτεντ επιστρέφει έτσι στα «αστέρια» για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2023/24.

Εντυπωσιακό ρεκόρ για τον Κάρικ

Ο Κάρικ κατάφερε να αλλάξει άμεσα την εικόνα της ομάδας, οδηγώντας τη σε 11 νίκες σε 16 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο απολογισμός του περιλαμβάνει επίσης τρεις ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες, ενώ το ξεκίνημά του συνοδεύτηκε από τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι σημαντικές επιτυχίες απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ, που ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη θέση του στον πάγκο της ομάδας.

Η εντυπωσιακή πορεία της Γιουνάιτεντ υπό τις οδηγίες του Κάρικ δεν πέρασε απαρατήρητη στην Αγγλία.

Ο Άγγλος τεχνικός βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους υποψηφίους για το βραβείο του Προπονητή της Σεζόν στην Premier League, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη επιστροφή του συλλόγου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

«Η ανάληψη της ευθύνης να ηγηθώ του ξεχωριστού ποδοσφαιρικού μας συλλόγου με γεμίζει απέραντο καμάρι. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών, αυτή η ομάδα παικτών έχει δείξει ότι μπορεί να φτάσει στα πρότυπα ανθεκτικότητας, ενότητας και αποφασιστικότητας που απαιτούμε εδώ. Τώρα είναι ώρα να προχωρήσουμε ξανά μαζί, με φιλοδοξία και σαφή αίσθηση σκοπού. Η Γιουνάιτεντ και οι απίστευτοι οπαδοί μας αξίζουν να διεκδικούν ξανά τα μεγαλύτερα τρόπαια», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το νέο του συμβόλαιο ο Μάικλ Κάρι.