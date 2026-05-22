Μέχρι το 2029 στον Παναθηναϊκό ο Ζαρουρί

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ενεργοποίηση της ρήτρας του Ανάς Ζαρουρί, με τον Μαροκινό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2029 με τους «πράσινους».

Ο 25χρονος έχει καταγράψει έως τώρα 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ παράλληλα έχει βρει δίχτυα και οκτώ φορές.

Ο Ζαρουρί μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι χαρούμενος που αποτελεί μέλος του «τριφυλλιού», ενώ παράλληλα τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να φτάσει τους στόχους της τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη γαλλική Λανς. Ο 25χρονος Μαροκινός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με το Τριφύλλι.

Ο Ανάς εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2025. Έχει καταγράψει συνολικά 46 συμμετοχές και οκτώ γκολ με τη φανέλα του συλλόγου μας.

"Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος του κορυφαίου συλλόγου στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα με καταπληκτικούς φιλάθλους. Ήθελα να συνεχίσω την ιστορία μου στον Παναθηναϊκό και το πλάνο που βρίσκεται σε εξέλιξη, γι’ αυτό είμαι χαρούμενος που υπέγραψα το νέο συμβόλαιό μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν και να πετύχουμε τους στόχους μας, κάτι που δυστυχώς δεν καταφέραμε εφέτος. Πρέπει να φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας γιατί το αξίζει ο σύλλογος για την προσπάθεια και πάνω απ’ όλα οι φίλαθλοί μας γιατί είναι στο πλευρό μας", δήλωσε ο Ανάς Ζαρουρί μετά την υπογραφή του συμβολαίου του».