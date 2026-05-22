· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Τι συμβαίνει με Μιχαηλίδη, Μεϊτέ, Μύθου και Κωνσταντέλια

Το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ: Τι συμβαίνει με Μιχαηλίδη, Μεϊτέ, Μύθου και Κωνσταντέλια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της επανέναρξης της σεζόν, ωστόσο το ιατρικό επιτελείο της ομάδας καλείται να διαχειριστεί αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και ακολουθούν ειδικά προγράμματα αποκατάστασης.

Ο Μεϊτέ ταξίδεψε στη Γαλλία προκειμένου να εξεταστεί από προσωπικό γιατρό σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο ισχίο.

Μετά τις εξετάσεις, αποφασίστηκε να ακολουθηθεί συντηρητική θεραπεία, με τον έμπειρο χαφ να έχει ήδη ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό σε πλήρη αγωνιστική δράση.

Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης Μιχαηλίδης συνεχίζει θεραπευτική αγωγή για το πρόβλημα στο γόνατο, με το οποίο αγωνίστηκε ακόμη και στα playoffs της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Στον ΠΑΟΚ παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της κατάστασής του, με στόχο να είναι απόλυτα έτοιμος με την επιστροφή της ομάδας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο Ανέστης Μύθου αποκόμισε μυϊκό τραυματισμό από την τελευταία αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η κατάσταση του νεαρού ποδοσφαιριστή δεν προκαλεί ανησυχία, ωστόσο ακολουθεί και εκείνος πρόγραμμα θεραπείας για να ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις.

Πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στη μέση μετά το παιχνίδι απέναντι στο «τριφύλλι». Ο διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα ώστε να επιστρέψει σύντομα σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:18 ΣΠΟΡ

Diamond League: Τεντόγλου και Τζένγκο στην Κίνα

15:46 ΣΠΟΡ

Ο Παναθηναϊκός είπε «αντίο» σε 11 αθλητές και αθλήτριες στο βόλεϊ

15:41 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για τον μεγάλο ημιτελικό του Final Four

15:27 EUROLEAGUE

Πρόβλημα με οπαδούς της Βαλένθια: Καθυστέρηση στην άφιξη λόγω τεχνικού προβλήματος στο τσάρτερ

15:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας

14:51 SUPER LEAGUE

Στο Άπελντορν θα «χτιστεί» ο Παναθηναϊκός - Τότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία

14:44 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Τι συμβαίνει με Μιχαηλίδη, Μεϊτέ, Μύθου και Κωνσταντέλια

14:26 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Οι ανανεώσεις σε πρώτο πλάνο - Δεν θα καθυστερήσουν οι εξελίξεις

14:07 SUPER LEAGUE

Μέχρι το 2029 στον Παναθηναϊκό ο Ζαρουρί

13:59 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Παρελθόν ο Μπασινάς (pic)

13:41 MVP

Το βίντεο-announcement της Αγγλίας για το Μουντιάλ είναι τόσο κιτς που φαίνεται αριστούργημα

13:29 EUROLEAGUE

Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια των ημιτελικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας