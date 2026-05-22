ΠΑΟΚ: Τι συμβαίνει με Μιχαηλίδη, Μεϊτέ, Μύθου και Κωνσταντέλια

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της επανέναρξης της σεζόν, ωστόσο το ιατρικό επιτελείο της ομάδας καλείται να διαχειριστεί αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και ακολουθούν ειδικά προγράμματα αποκατάστασης.

Ο Μεϊτέ ταξίδεψε στη Γαλλία προκειμένου να εξεταστεί από προσωπικό γιατρό σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο ισχίο.

Μετά τις εξετάσεις, αποφασίστηκε να ακολουθηθεί συντηρητική θεραπεία, με τον έμπειρο χαφ να έχει ήδη ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό σε πλήρη αγωνιστική δράση.

Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης Μιχαηλίδης συνεχίζει θεραπευτική αγωγή για το πρόβλημα στο γόνατο, με το οποίο αγωνίστηκε ακόμη και στα playoffs της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Στον ΠΑΟΚ παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της κατάστασής του, με στόχο να είναι απόλυτα έτοιμος με την επιστροφή της ομάδας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο Ανέστης Μύθου αποκόμισε μυϊκό τραυματισμό από την τελευταία αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η κατάσταση του νεαρού ποδοσφαιριστή δεν προκαλεί ανησυχία, ωστόσο ακολουθεί και εκείνος πρόγραμμα θεραπείας για να ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις.

Πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στη μέση μετά το παιχνίδι απέναντι στο «τριφύλλι». Ο διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα ώστε να επιστρέψει σύντομα σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.