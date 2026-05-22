Στο Άπελντορν θα «χτιστεί» ο Παναθηναϊκός - Τότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία

Στο Άπελντορν της Ολλανδίας θα «χτιστεί» ο Παναθηναϊκός της νέας σεζόν, όπως ανακοίνωσαν οι «πράσινοι».

Το «τριφύλλι» θα ξεκινήσει από αρκετά νωρίς την προετοιμασία του, ελέω και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στα προκριματικά του Conference League.

Συγκεκριμένα στη χώρα της τουλίπας ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί από τις 22 Ιουνίου έως και τις 5 Ιουλίου που θα ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Τα φιλικά δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο ανακοινώσεις θα υπάρξουν το προσεχές διάστημα.