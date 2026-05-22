Πρόβλημα με οπαδούς της Βαλένθια: Καθυστέρηση στην άφιξη λόγω τεχνικού προβλήματος στο τσάρτερ

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής πρόεκυψε στο στρατόπεδο της Βαλένθιας με τη μετάβαση των φίλων των «πορτοκαλί» στην Αθήνα, για το Final Four της Euroleague να γίνεται... μετ’ εμποδίων.

Συγκεκριμένα, σχεδόν 700 φίλαθλοι των «νυχτερίδων» αναμένεται να δώσουν το παρόν στο T-Center για τον ημιτελικό κόντρα στη Ρεάλ, ωστόσο κάποιοι θα αργήσουν να φτάσουν στην πρωτεύουσα μιας και το τσάρτερ που θα τους μεταφέρει παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 και δεν αποκλείεται η αστυνομία να οργανώσει σχέδιο προκειμένου οι οπαδοί να μεταφερθούν κατευθείαν από το αεροδρόμιο στο γήπεδο.