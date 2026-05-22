ΟΦΗ: Οι ανανεώσεις σε πρώτο πλάνο - Δεν θα καθυστερήσουν οι εξελίξεις

Ο ΟΦΗ προχώρησε ήδη στις πρώτες σημαντικές κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας μέσα σε μία ημέρα πέντε αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου.

Ωστόσο, το πιο δύσκολο κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού αρχίζει τώρα, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας καλούνται να διαχειριστούν τις κρίσιμες υποθέσεις βασικών παικτών που παραμένουν ανοιχτές.

Στο επίκεντρο Φούντας, Σενγκέλια, Σαλσέδο και Γκονθάλεθ

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι περιπτώσεις των Ταξιάρχη Φούντα, Λεβάν Σενγκέλια, Έντι Σαλσέδο και Μπόρχα Γκονθάλεθ, με τον Όμιλο να βρίσκεται σε διαρκείς επαφές τόσο με τους ίδιους, όσο και με τους εκπροσώπους τους.

Οι συζητήσεις φαίνεται πως έχουν περάσει στο τελικό στάδιο, ωστόσο ακόμη δεν υπάρχει οριστική κατάληξη για το ποιοι θα συνεχίσουν να φορούν τη φανέλα της ομάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην υπόθεση του Νίκου Αθανασίου, ο οποίος αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον ΟΦΗ, όπως διαβάσατε και σε προηγούμενο κείμενο του onsports.gr.

Ο Χρήστος Κόντης επιθυμεί έντονα την παραμονή του αριστερού μπακ χαφ στο Ηράκλειο, θεωρώντας πως αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα «γρανάζια» της ομάδας στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Η υπόθεση του Αθανασίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τις αποφάσεις του Ολυμπιακού, στον οποίο ανήκει ο ποδοσφαιριστής.

Ο ΟΦΗ θέλει γρήγορες αποφάσεις - Οι κινήσεις του Ιουνίου

Παρότι υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν στην Ευρώπη, στις 20 Αυγούστου, ο ΟΦΗ δεν σκοπεύει να αφήσει τις εκκρεμότητες να τραβήξουν χρονικά.

Στόχος της διοίκησης είναι μέχρι το τέλος Μαΐου να έχουν ξεκαθαρίσει όλες οι εσωτερικές υποθέσεις, ώστε η ομάδα να γνωρίζει ακριβώς ποια κενά θα χρειαστεί να καλύψει στο ρόστερ.

Μετά την ολοκλήρωση των υποθέσεων ανανεώσεων και αποχωρήσεων, ο σύλλογος της Κρήτης αναμένεται να στρέψει όλη του την προσοχή στη μεταγραφική ενίσχυση.

Ο Χρήστος Κόντης έχει ήδη προαναγγείλει ότι η ομάδα χρειάζεται αρκετές ποιοτικές αλλά και ποσοτικές προσθήκες, με τον Ιούνιο να θεωρείται κομβικός μήνας για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν.