Το χειρότερα κρατημένο μυστικό επιβεβαιώθηκε: Τέλος από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Γκουαρδιόλα (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε επίσημα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα βάλει τέλος στη σπουδαία δεκαετή πορεία του στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Καταλανός τεχνικός κατέκτησε 17 σημαντικούς τίτλους στο «Έτιχαντ», προσθέτοντας πρόσφατα ακόμη ένα FA Cup με νίκη απέναντι στην Τσέλσι, ενώ έφτασε πολύ κοντά και στην κατάκτηση του έβδομου πρωταθλήματος Premier League πριν από την αποχώρησή του.

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του Γκουαρδιόλα υπήρχε καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και ο πρώην συνεργάτης του, αλλά και πρώην προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα, αναμένεται να ανακοινωθεί ως ο νέος τεχνικός της ομάδας.

Τη Δευτέρα, η «Daily Mail» αποκάλυψε ότι ο Γκουαρδιόλα είχε οριστικοποιήσει την απόφασή του να αποχωρήσει από το «Έτιχαντ». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα από την προπονητική.

Ο Γκουαρδιόλα οδήγησε τη Σίτι στο εγχώριο τρεμπλ το 2019 και τέσσερα χρόνια αργότερα έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία αγγλικής ομάδας που κατέκτησε στην ίδια σεζόν πρωτάθλημα, FA Cup και Champions League.

Η ομάδα της σεζόν 2017-18 παραμένει η μοναδική στην ιστορία της Αγγλίας που έφτασε τους 100 βαθμούς σε μία σεζόν της πρώτης κατηγορίας, με τον Γκουαρδιόλα να αφήνει πίσω του μια κληρονομιά που μοιάζει αδύνατο να επαναληφθεί.

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου Ούγκο Βιάνα είχε πραγματοποιήσει ανεπίσημες συζητήσεις με τον Μαρέσκα σχετικά με την προοπτική να αναλάβει την ομάδα ήδη πριν από τα Χριστούγεννα, με τον Ιταλό να αποχωρεί στη συνέχεια από την Τσέλσι. Η Σίτι φέρεται επίσης να είχε επαφές και με έναν Ισπανό προπονητή.

Παραμένει άγνωστο πόσα μέλη του τεχνικού επιτελείου θα παραμείνουν στον σύλλογο, όμως η Σίτι έχει ήδη προσφέρει νέο συμβόλαιο στον βοηθό προπονητή Πεπ Λάιντερς, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει στη μεταβατική περίοδο, εφόσον αποδεχθεί την πρόταση.

Ο γυμναστής Λορένθο Μπουεναβεντούρα και ο προπονητής τερματοφυλάκων Τσάμπι Μανθισιδόρ έχουν ήδη επιβεβαιώσει την αποχώρησή τους, με τον δεύτερο να αποτελεί σταθερό μέλος του συλλόγου από την εποχή του Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Η Σίτι έχει επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο να διατηρήσει τον στενό συνεργάτη του Γκουαρδιόλα, Μανέλ Εστιάρτε, σε ρόλο συμβούλου μερικής απασχόλησης την επόμενη σεζόν.

Όλα δείχνουν πως οι επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαίτερα συγκινητικές για τον σύλλογο, καθώς ο αρχηγός Μπερνάρντο Σίλβα και ο Τζον Στόουνς έχουν ήδη ανακοινώσει επίσημα την αποχώρησή τους.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει οργανώσει παρέλαση τη Δευτέρα για να γιορτάσει τις επιτυχίες των ανδρικών και γυναικείων ομάδων, ενώ θα ακολουθήσει εκδήλωση στο Co-op Live Arena δίπλα στο «Έτιχαντ», αφιερωμένη στους αποχωρούντες αστέρες και τον προπονητή τους.

