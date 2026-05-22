Κηφισιά: Παρελθόν ο Μπασινάς (pic)

Τέλος ο Άγγελος Μπασινάς από την Κηφισιά.

Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά.

Ο νικητής του Euro 2004 με την Εθνική Ελλάδος, εκτελούσε χρέη Αθλητικού Διευθυντή τη φετινή σεζόν στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος εκτελούσε χρέη Αθλητικού Διευθυντή στη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη προσφορά του στον σύλλογο, καθώς συνέβαλε ουσιαστικά στην πορεία και την εξέλιξη της ομάδας μας -σε όλα τα επίπεδα. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, ο Άγγελος Μπασινάς υπηρέτησε με συνέπεια, αφοσίωση και ήθος το πλάνο και τις αξίες του οργανισμού, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας και ανάπτυξης του αγωνιστικού τμήματος.

Του ευχόμαστε υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του διαδρομής.

Σ’ ευχαριστούμε, Άγγελε!»

