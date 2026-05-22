Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας

Ο Κώστας Τσιμίκας αποχωρεί από τη Ρόμα και επιστρέφει το καλοκαίρι στη Λίβερπουλ.

Η Ρόμα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη φετινή Serie A, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Ελλάς Βερόνα, σε ένα παιχνίδι με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους «τζιαλορόσι», οι οποίοι βρίσκονται στην 4η θέση με 70 βαθμούς και χρειάζονται τη νίκη για να «κλειδώσουν» την παρουσία τους στο επόμενο Champions League.

Ωστόσο, ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Κώστα Τσιμίκα για την κρίσιμη αναμέτρηση, καθώς ο Έλληνας αριστερός μπακ ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός αποστολής, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.

Με αυτή την εξέλιξη, όλα δείχνουν πως ο 30χρονος αμυντικός ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Ρόμα, αφού ο δανεισμός του από τη Λίβερπουλ φτάνει στο τέλος του με την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο διεθνής άσος έχει ως βασικό στόχο να επιστρέψει στο «Άνφιλντ» και να διεκδικήσει πιο ενεργό ρόλο στους «Reds» τη νέα χρονιά, ειδικά ενόψει της πιθανής αποχώρησης του Άντι Ρόμπερτσον. Ο ίδιος επιθυμεί να καθιερωθεί περισσότερο στη Λίβερπουλ και να εξασφαλίσει μια πιο σταθερή θέση στο ρόστερ της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους Ρωμαίους, ο Τσιμίκας πραγματοποίησε 25 συμμετοχές, μοιράζοντας μία ασίστ και αγωνιζόμενος συνολικά για περίπου 1.000 λεπτά.

Πάντως, ήταν ήδη γνωστό πως η Ρόμα δεν σκόπευε να προχωρήσει σε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ για την αγορά του παίκτη, γεγονός που σημαίνει ότι ο Έλληνας διεθνής θα επιστρέψει το καλοκαίρι στην Αγγλία.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιο του Τσιμίκα με τη Λίβερπουλ έχει ισχύ μέχρι το 2027, με την επόμενη σεζόν να θεωρείται πιθανότατα καθοριστική για το μέλλον του στον σύλλογο.

