Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για τον μεγάλο ημιτελικό του Final Four

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Final Four, αντιμετωπίζοντας τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00) για το χρυσό εισιτήριο του τελικού της Κυριάκης.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή τη δωδεκάδα με την οποία θα αγωνιστούν οι ερυθρόλευκοι στο «Telekom Center».

Από αυτή έμειναν εκτός οι Φρανκ Νιλικινά, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Μέσα οι Τζόσεφ και ΜακΚισικ.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Πίτερς, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Τζόουνς, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ