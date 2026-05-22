Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης «κοντράρονται» για τα δύο εισιτήρια του μεγάλου τελικού και αμέσως μετά το τέλος του ισπανικού «εμφυλίου» η Χριστίνα Βραχάλη υποδέχεται τον Νίκο Χατζηβρέττα.

Η άμμος στην κλεψύδρα στερεύει και όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ των δύο ημιτελικών του Final-4 της Euroleague στο στολίδι του Telekom Center Athens.

Ο… χορός αρχίζει με το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (18:00) και τρεις ώρες αργότερα (21:00) οι δύο ισπανικές ομάδες θα πάρουν θέσεις «μάχης» στο glass floor του T-Center.

Αμέσως μετά το τέλος των δύο μεγάλων ημιτελικών το ενδιαφέρον στρέφεται στο Onsports (23:30).

Η Χριστίνα Βραχάλη με το «EUROLEAGUE BRING IT ON παρέα με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» υποδέχεται τον Νίκο Χατζηβρέττα και μαζί με τους Δημήτρη Χατζηγεωργίου και Γιάννη Κουβόπουλο θα αναλύσουν και θα σχολιάσουν τις «μάχες» των ημιτελικών και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της Κυριακής.

