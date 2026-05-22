NBA: «Πάρτι» των Νικς για το 2-0 κόντρα στους Καβαλίερς

Οι Νιου Γορκ Νικς συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία στους τελικούς της Ανατολής, επικρατώντας με 109-93 των Κλίβελαντ Καβαλίερς στο κατάμεστο «Madison Square Garden» και παίρνοντας προβάδισμα 2-0 στη σειρά.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης παρουσίασε εξαιρετική εικόνα κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, συνδυάζοντας δυνατή άμυνα και υψηλό ρυθμό στην επίθεση, γεγονός που της έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση.

Οι Καβαλίερς μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 27-24, εκμεταλλευόμενοι την αρχική αστοχία των γηπεδούχων.

Ωστόσο, οι Νικς αντέδρασαν άμεσα και με βελτιωμένη άμυνα κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο πριν το ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 53-49.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτρησης, καθώς οι Νικς κυριάρχησαν και στις δύο πλευρές του παρκέ, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 15 πόντους (85-70).

Παρά την προσπάθεια του Κλίβελαντ να επιστρέψει στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, η ομάδα της Νέας Υόρκης διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και «καθάρισε» τη νίκη με το τελικό 109-93.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Νικς ήταν ο Josh Hart, ο οποίος πραγματοποίησε πληθωρική εμφάνιση με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Για τους Καβαλίερς ξεχώρισε ο Donovan Mitchell, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της ομάδας του στη σειρά.

Με το 2-0 υπέρ τους, οι Νικς βρίσκονται πλέον σε εξαιρετική θέση στους τελικούς της Ανατολής, έχοντας εκμεταλλευτεί απόλυτα την έδρα τους στα δύο πρώτα παιχνίδια.

Από την άλλη πλευρά, οι Καβαλίερς καλούνται να αντιδράσουν άμεσα στα επόμενα ματς, καθώς οποιαδήποτε νέα απώλεια θα τους φέρει πολύ κοντά στον αποκλεισμό από τη συνέχεια των playoffs του NBA.

