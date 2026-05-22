Σέρβικα ΜΜΕ: «Τελειώνει από τον Ερυθρό Αστέρα ο Σάσα Ομπράντοβιτς»

Η σεζόν ολοκληρώθηκε άδοξα για τον Ερυθρό Αστέρα και αυτό οδηγεί στο τέλος της συνεργασίας με τον Σάσα Ομπράντοβιτς. Ο έμπειρος προπονητής όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Σερβίας, δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου. Με την απόφαση των διοικούντων να είναι οριστική.

Πλέον, απομένει απλά η ανακοίνωση όπως φαίνεται, με την αποτυχία στην Euroleague αλλά και τον αποκλεισμό από την Παρτιζάν στην ABA League, να μην συγχωρείται στον Ομπράντοβιτς.

Όσο για την επόμενη ημέρα, ένα απ’ τα ονόματα που έχουν ακουστεί και δεδομένα θα απασχολήσουν, είναι αυτό του Βασίλη Σπανούλη.