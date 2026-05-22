Όλοι οι… δρόμοι το μεσημέρι της Παρασκευής (22/05) οδηγούν στο «Telekom Center Athens». Το «στολίδι» των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Μαρούσι υποδέχεται το Euroleague Final Four 2026, όπου μετέχουν οι Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο την κορυφή της Ευρώπης. Στην περίπτωση των Τούρκων, ο στόχος είναι η παραμονή εκεί.

Μάλιστα, το ματς που ανοίγει την αυλαία της τελικής φάσης είναι αυτό μεταξύ των «ερυθρόλευκων» του Πειραιά και των «καναρινιών» της Κωνσταντινούπολης. Το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 18:00 αλλά η προσέλευση του κόσμου έχει αρχίσει ήδη από πολύ νωρίς.

Περισσότερο από τρεις ώρες από την ώρα έναρξης του πρώτου ημιτελικού, ο βασικός όγκος των οπαδών των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε έκανε την… εμφάνισή του στο «Telekom Center Athens» και ξεκίνησε τη… διαδικασία για την είσοδό του στις εξέδρες, ακολουθώντας τις οδηγίες της Αστυνομίας.

Μάλιστα, τα μέτρα ασφαλείας είναι Δρακόντεια και η παρουσία των δυνάμεων Ασφαλείας είναι μεγάλη και έντονη, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, έλευσης των φιλάθλων.