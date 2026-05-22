Αυτή είναι η δωδεκάδα της Φενέρ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε απόψε (18:00) στο Telekom Center, στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της φετινής Ευρωλίγκας. Λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση, έγινε γνωστή η 12άδα της τουρκικής ομάδας, χωρίς απρόοπτα για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Αναλυτικά η 12άδα:

Μπόλντγουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον, Ντε Κολό, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Χολ, Σίλβα, Κόλσον, Μπιρτς.