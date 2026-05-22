Πόλο Γυναικών: Εύκολη πρόκριση στον τελικό για την Βουλιαγμένη

Με νίκη 15-6 επί της Γλυφάδας, η Βουλιαγμένη «σφράγισε» το εισιτήριό της για τους φετινούς τελικούς στο πρωτάθλημα των γυναικών. 

Η Βουλιαγμένη με επιβλητικό τρόπο προκρίθηκε στους τελικούς της Waterpolo League γυναικών, συντρίβοντας 15-6 στη Γλυφάδα τον ΑΝΟΓ, στον δεύτερο αγώνα για την ημιτελική φάση των πλέι-οφ. Οι περσινές πρωταθλήτριες, που είχαν επικρατήσει με 14-6 στο πρώτο παιχνίδι, έκαναν πολύ εύκολα το 2-0 και πλέον θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στους τελικούς, πιθανότατα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (προηγείται 1-0 του Εθνικού, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς γίνεται το Σάββατο 23/5).

Όπως ακριβώς και στο πρώτο ματς, ο ΝΟΒ δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του. Προηγήθηκε 6-0 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ξέφυγε 10-1 στο τρίτο οκτάλεπτο και έφτασε δια... περιπάτου στη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 1-4, 1-4, 4-4

Τα γκολ:

ΓΛΥΦΑΔΑ: Οτσόα 2, Γρηγοροπούλου, Τέρνερ, Τζωρτζακάκη, Σαλταμανίκα

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Καϊάφα 3, Καλογεροπούλου 2, Ξενάκη 2, Μουλχάουτσεν 2, Καρανάσιου, Κρασσά, Γιάουστρα, Ανδρεάδη, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς

