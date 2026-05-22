Σοβαρές καταγγελίες: Σεκιούριτι άφησαν χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού να μπουν χωρίς εισιτήριο

Σοβαρές καταγγελίες, κυρίως από τους ανθρώπους της Φενέρμπαχτσε, πως τουλάχιστον 3.000 οπαδοί του Ολυμπιακού πέρασαν χωρίς εισιτήρια στο γήπεδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σε συγκεκριμένες πύλες εισόδων, οι σεκιούριτι άφηναν Έλληνες φιλάθλους να περνάνε ελεύθερα στο Telekom Center Athens.

Την ίδια ώρα υπάρχουν και επίσημα παράπονα της Φενέρμπαχτσε για το γεγονός ότι οι δικοί τους οπαδοί έμειναν κατά χιλιάδες εκτός γηπέδου, παρότι είχαν εισιτήρια.

Κάπως έτσι, προφανώς εξηγείται πως οι Πειραιώτες έχουν τη στήριξη περίπου 12.000 φιλάθλων τους στο T-Center.