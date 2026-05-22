Εθνική Ρουμανίας: Με Ραζβάν Μαρίν οι κλήσεις του Χάτζι

Στην 26αδα της Εθνικής Ρουμανίας για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Γεωργία και Ουαλία συμπεριλήφθηκε ο Ραζβάν Μαρίν, με τον παίκτη της ΑΕΚ να εκπροσωπεί για ακόμη μια φορά τη χώρα του.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της «Ένωσης» ο Μαρίν στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας, καταγράφοντας 48 συμμετοχές με απολογισμό επτά γκολ και εννέα ασίστ, ενώ με τη Ρουμανία συνολικά σε 73 συμμετοχές έχει 12 τέρματα.

Αναλυτικά η αποστολή της Ρουμανίας: