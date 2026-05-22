Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61 - «Καθάρισαν» από νωρίς και τον έστειλαν... τελικό

Μπορεί η εκκίνηση του φετινού Final Four να ήταν φαντασμαγορική στο «Telekom Center Athens» εντυπωσιάζοντας ολόκληρη την Ευρώπη, υπό τους ήχους της μουσικής του DJ Vegas, ωστόσο, από τον πρώτο ημιτελικό, η Euroleague έκανε επίδειξη… δύναμης.

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για να φανεί η εικόνα που διαμορφωνόταν στο παρκέ, με τη Φενέρμπαχτσε να εκφράζει έντονα παράπονα για τις αποφάσεις των διαιτητών. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με νευρικότητα και από τις δύο πλευρές στα πρώτα λεπτά, οι Ράντοβιτς, Περούκα και Νέντοβιτς βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής από την τουρκική πλευρά.

Μάλιστα, η κατάσταση που επικράτησε στο glass floor από την «ομάδα» των διαιτητών ανάγκασε ακόμα και τον Ιμπραΐμ Κουτλουάι να εκφράσει λίγο… έντονα τη δυσαρέσκειά του για τα διαφορετικά κριτήρια που αντιμετώπισαν οι διαιτητές την αναμέτρηση.

Στο… τέλος της βραδιάς, όλα πήγαν… ρολόι, αφού ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τον τελικό, η Φενέρμπαχτσε αναγκάστηκε να αφήσει το… στέμμα της, λίγο πριν τον «εμφύλιο» μεταξύ της Βαλένθια με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Κακή εκκίνηση, τρία επιθετικά η Φενέρ

Αρκετά νευρικές ήταν οι δύο ομάδες στην εκκίνηση του πρώτου ημιτελικού. Οι σκληρές άμυνες κυριάρχησαν, με την ανοχή των διαιτητών, οι οποίοι στα πρώτα έξι λεπτά είχαν υποδείξει μόλις τρία φάουλ, όλα για την Φενέρμπαχτσε και όλα επιθετικά.

Το πρώτο καλάθι του ημιτελικού ήρθε δια χειρός Τόμας Ουόκαπ, έπειτα από 2,5 αγωνιστικά λεπτά, με τους Πειραιώτες να τρέχουν ένα σερί 12-0, στα πρώτα επτά λεπτά, όπου η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν μπορούσε να… συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. Το… ρόδι έσπασε ο Μπιρτς με κάρφωμα 3:04 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, που ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» στο +6 (18-12).

Νέο επιθετικό «μπλακ άουτ»

Σχεδόν ανάλογη ήταν η «εικόνα» του ημιτελικού και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Φενέρμπαχτσε δεν μπορούσε με… τίποτα να πλησιάσει στο καλάθι του Ολυμπιακού, ο οποίος με κορυφαίο τον Άλεκ Πίτερς άρχισε να ανοίγει το προβάδισμά του, φτάνοντας στο +17 (29-12) περίπου έξι λεπτά πριν το ημίχρονο.

Κάπου εκεί ήρθε και το πρώτο καλάθι της Φενέρμπαχτσε στο δεύτερο… μισό του πρώτου μέρους και πάλι με κάρφωμα του Μπιρτς. Μάλιστα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με επιμέρους σερί 12-4, έκλεισε την… ψαλίδα στο πρώτο ημίχρονο στο -9 (33-24).

Δυναμικό... μπάσιμο

Με τον Βεζένκοφ να ανοίγει το δεύτερο ημίχρονο με τρίποντο και τον Μιλουτίνοφ να τελειώνει φάση με κάρφωμα, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο και έτρεξε σερί 9-0, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +18 (42-24 στο 22’). Λίγο αργότερα, ο Ντόρσεϊ διαμόρφωσε για πρώτη φορά το +20 (44-24 στο 23’), πριν ο Μπόλντγουιν πετύχει τους πρώτους πόντους της Φενέρμπαχτσε στο δεύτερο μέρος.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχασε προσωρινά τη συγκέντρωσή της, με τον Ντόρσεϊ να υποπίπτει σε διαδοχικά λάθη και τη Φενέρ να απαντά με επιμέρους 8-0, μειώνοντας σε 44-34 στο 25’. Ο Βεζένκοφ έδωσε άμεση απάντηση με τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 48-34, όμως ο Χόρτον-Τάκερ κράτησε ζωντανή την τουρκική ομάδα, μειώνοντας σε 48-39 στο 28’.

Η αντίδραση και οι λύσεις του Πίτερς

Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, με τον Μπιμπέροβιτς να πετυχαίνει δύο διαδοχικά τρίποντα και να μειώνει σε 56-47 στο 32’. Ο Χόρτον-Τάκερ συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, όμως οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν άμεσα με σερί 5-0 και μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ για το 61-49.

Ο Άλεκ Πίτερς έδωσε ακόμη περισσότερες λύσεις στην επίθεση, σκοράροντας πέντε διαδοχικούς πόντους για το +14 (66-52 στο 34’), ενώ ο Ουόρντ πρόσφερε ενέργεια και σκορ με δύο συνεχόμενα γκολ-φάουλ, στέλνοντας τη διαφορά στο +16 (71-55 στο 37’). Η Φενέρ παρέμεινε άστοχη από την περιφέρεια, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61.