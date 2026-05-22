Euroleague Final Four 2026, Γιασικεβίτσιους: «Δεν τους βγάλαμε από το παιχνίδι τους»

Ο τεχνικός ηγέτης της τουρκικής ομάδας, μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού, στην συνέντευξη Τύπου, στάθηκε στο γεγονός πως οι «κιτρινομπλέ» της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν εμφανίστηκαν όπως θα έπρεπε στην αναμέτρηση, επιτρέποντας στον Ολυμπιακό να παίξει το παιχνίδι του.

Αρχικά, ο Λιθουανός κόουτς ανέφερε: «Συγχαρητήρια στον Μπαρτζώκα και στον Ολυμπιακό. Ήταν ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα σήμερα. Με πλήρες το ρόστερ είναι πιθανότατα το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν. Είναι πόλη επώδυνο να μας βλέπω να δυσκολευόμαστε τόσο. Από ό,τι είδα από τους αριθμούς, τα ξεκινήματα στις πρώτες τρεις περιόδους ήταν καταστροφικά. Είχαμε την δυνατότητα να μπούμε πιο επιθετικά, αλλά δείξουμε ότι εμείς θα δώσουμε την πρώτη γροθιά».

Και συνέχισε: «Καταλάβαμε πόσο σημαντικό ήταν να ρίξουμε την πρώτη γροθιά πέρσι στο Final Four, αλλά σήμερα βγήκαμε νοκ-άουτ και στα ξεκινήματα των τριών περιόδων. Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να γυρίσουμε στο ματς, όταν δείχναμε πως έχουμε ζωή, μπαίναμε σε κάτι καταστάσεις που μας έβγαζαν εκτός. Δεν ήταν καλή μέρα για εμάς και δυστυχώς για τον κόσμο».

Όσον αφορά στο γεγονός πως η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε άσχημα στις πρώτες τρεις περιόδους, ανέφερε: «Οταν πας σε έναν ημιτελικό και στη ξεκίνημα του ματς σουτάρει τρίποντα, αυτό δεν είναι το μπάσκετ μας. Το είπα και νωρίτερα στις δηλώσεις μου ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν Ολυμπιακός. Έκαναν το παιχνίδι τους. Δεν μπορέσαμε να τους βγάλουμε από τον ρυθμό τους. Ακόμα κι αν γενικά στην περισσότερη ώρα είναι ευχαριστημένος με την άμυνά μας. Στην επίθεση ήμασταν πολύ κακοί. Στην αρχή σουτάραμε μόνο τρίποντο. Επρεπε να ήμαστε πιο υπομονετικοί και επιθετικοί. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά, αλλά εμείς ήμασταν πολύ κακοί. Αυτό δεν αλλάζει τη σημασία της νίκης του Ολυμπιακού».

Ερωτηθείς αν ο Ολυμπιακός ήταν καλός ή η Φενέρμπαχτσε δεν έπαιξε καλά, απάντησε: «Δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Αν σουτάρει τρίποντα δεν γίνεται. Αν ήταν σουτ ελεύθερα μέσα από σύστημα θα ήταν εντάξει. Δεν είναι αυτό το παιχνίδι μας. Μπορούμε να μιλήσουμε για την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά είχαμε 8/36 τρίποντα. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πόσα από αυτά ήταν ελεύθερα μάλιστα».

Αναφορικά με το τι έφταιξε στην επίθεση, τόνισε: «Δεν το νομίζω. Θα το δούμε με το επιτελείο μου. Έδειξαν ποιοι είναι και τι μπορούν να κάνουν. Το περιμέναμε. Αλλά εμείς ήμασταν πολύ κάτω από το όριο. Τώρα πρέπει να τελειώσουμε τη σεζόν καλά».

Για τον Ντε Κολό, δήλωσε: «Τι να πω για τον Ντε Κολό; Όλοι τον ξέρουν. Ενας από τους σπουδαίες. Ο μόνος παίκτης με τέτοια καριέρα στη Φενέρμπαχτσε. Ενας σπουδαίος παίκτης».

Σε ερώτηση αν ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικός τη φετινή σεζόν, σχολίασε: «Δεν βλέπω κάποια διαφορά. Ο Ολυμπιακός έπαιξε το παιχνίδι του. Δεν τους βγάλαμε εκτός. Βρήκαμε τρόπο 3 φορές αν επιστρέψουμε στο ματς και δεχθήκαμε εύκολα καλάθια, κάποια φάουλ που δόθηκαν».

Τέλος, για τον χαμό που δημιουργήθηκε με τα εισιτήρια, υποστήριξε: «Δεν μπορώ να διαβάζω τι γράφουν και ποιος θα έρθει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι στενάχωρο για τον κόσμο της Φενέρμπαχτσε που είχε εισιτήρια και δεν μπήκε στο γήπεδο. Είναι άσχημο για την Euroleague και τον οργανισμό. Αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν λεφτά και είναι άσχημο και λυπάμαι για αυτούς. Γιατί δεν μπορεί να περιμένουν ένα email και τη ξέραμε από χθες το βράδυ. Δεν είναι μια καλή κατάσταση για την Euroleague».