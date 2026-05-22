Κουτλουάι: «Ο Ολυμπιακός τη μεγαλύτερη διαιτητική βοήθεια εδώ και χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει σε F4»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον πρώτο ημιτελικό της Euroleague και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Αθήνας.

O Τούρκος άλλοτε παίκτης και νυν σχολιαστής, Ιμπραήμ Κουτλουάι, ξέσπασε μετά το ματς για τη διαιτησία και τα διαφορετικά κριτήρια με τα οποία σφύριζαν, λέγοντας πως δεν το έχει ξαναδεί σε Final Four.

«Το σημαντικό είναι να βρίσκεσαι στο Final Four. Δεν μπορέσαμε να παίξουμε όπως θέλαμε. Πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι δεν παίξαμε καλά. Ο αριθμός των τριπόντων που σουτάραμε ήταν μεγαλύτερος από τα δίποντα. Ο Ολυμπιακός, με τη σκληρή του άμυνα, μας έσπρωξε έξω από τη γραμμή (του τριπόντου) και δεν μπορέσαμε να πλησιάσουμε στο καλάθι» είπε αρχικά ο Κουτλουάι και πρόσθεσε:

«Σε αυτό έβαλαν το χεράκι τους και οι διαιτητές. Τους επέτρεψαν να παίξουν σκληρά. Σε εμάς, αντίθετα, σφύριζαν φάουλ σε κάθε φάση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το είδαν όλοι. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που παίρνει τη μεγαλύτερη διαιτητική βοήθεια εδώ και χρόνια.

Αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη διαφορά στα κριτήρια που έχω δει ποτέ σε Final Four. Η διαφορά στα κριτήρια ήταν τεράστια. Τα φάουλ που σφυρίζονταν στη μία πλευρά, δεν σφυρίζονταν στην άλλη».