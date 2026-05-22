Ρεάλ Μαδρίτης: Σημείωσε το πιο παραγωγικό ημίχρονο στην ιστορία των ημιτελικών του Final Four

Η Ρεάλ Μαδρίτης απλά δεν... έχανε στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Βαλένθια, σκοράροντας από όπου ήθελε. Η «Βασίλισσα» πέτυχε 62 πόντους, έχοντας 11/19 τρίποντα και 22/38 εντός πεδιάς.

Επίδοση που έγινε το πιο παραγωγικό ημίχρονο ομάδας στην ιστορία των ημιτελικών του Final Four. Το ρεκόρ κατείχε η ίδια η Ρεάλ από το ημίχρονο κόντρα στον Ολυμπιακό στο Final Four του Βερολίνου, με τους «Μερένγχες» τότε να σκοράρουν 56 πόντους.

Την θέση του πρώτου σκόρερ στην ανάπαυλα κατέχουν οι Τρέι Λάιλς και Μάριο Χέζονια με 13 πόντους, ενώ από οκτώ έχουν Καμπάτσο και Ντεκ.