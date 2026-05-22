Euroleague Final Four 2026: Μήνυμα Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια - «Να μείνουμε ταπεινοί»

Μετά τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε και την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και προσήλωσης ενόψει του μεγάλου αγώνα.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στην αμυντική λειτουργία της ομάδας και στην εικόνα που παρουσίασε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ τόνισε πως απομένει ακόμη ένα βήμα για την επίτευξη του στόχου.

«Παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν μία σταθερή απόδοση, κυρίως στην άμυνα. Ελέγξατε τον ρυθμό ξεκινώντας το ματς με αυτόν τον τρόπο. Η άμυνά μας ήταν καλή για 40 λεπτά. Συγχαρητήρια. Ήταν το πρώτο ματς από τα δύο που πρέπει να παίξουμε αυτές τις μέρες», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, κάλεσε τους παίκτες του να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και προσγειωμένοι ενόψει του τελικού.

«Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε τη μύτη μας κάτω. Ο τελικός θα είναι ακόμα πιο δύσκολος από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος. Ας μείνουμε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι», τόνισε.