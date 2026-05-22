Φουρνιέ: «Οι φίλαθλοι μας έδωσαν τεράστια ενέργεια, την Κυριακή θα είναι ακόμα πιο έντονα»

Στις δηλώσεις του μετά τη νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε που εξασφάλισε τη θέση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four, ο Εβάν Φουρνιέ στάθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλο των «ερυθρόλευκων» στις εξέδρες του «T-Center» καθώς και το πως θα προσεγγίσει η ομάδα του Πειραιά τον μεγάλο τελικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γάλλου:

«Νιώθω καλά. Τα συναισθήματα ήταν στα ύψη. Πρέπει να ηρεμήσουμε και να ετοιμαστούμε για ένα πιο δύσκολο ματς.

Δεν ήξερα πώς θα είναι η ατμόσφαιρα. Ειλικρινά, μας έδωσαν τεράστια ενέργεια. Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε στο ξεκίνημα. Όμως, την Κυριακή θα είναι όλα ακόμα πιο έντονα.

Πρέπει να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσουμε και μετά να το κάνουμε ξανά για 40 λεπτά».