Μπαρτζώκας: «Η άμυνά μας ήταν συμπαγής για 40', είχαμε ένταση και επιθυμία»

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε με 79-61 στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague .

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της EuroLeague, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (24/5, 21:00).

Σε δηλώσεις του μετά τη νίκη, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε στη νοοτροπία της ομάδας του στον ημιτελικό, καθώς και στον επερχόμενο τελικό της Κυριακής.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Είχαμε έλλειψη δημιουργίας στο ξεκίνημα. Μετά κυκλοφορήσαμε καλύτερα τη μπάλα, βρήκαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής για 40', είναι πολύ σημαντικό αυτό σε τέτοια ματς. Είχαμε ένταση και επιθυμία.

Ήταν σημαντικό να προσπαθούμε να σταματάμε τις προσπάθειες επιστροφής της Φενέρμπαχτσε. Αντιδρούσαμε αμέσως με καλές επιλογές και καλά σουτ. Δεν έχω παράπονα για την εμφάνισή μας απόψε.

Είναι πολύ σημαντικό πως έχουμε βάθος στον πάγκο μας. Έχουμε δύο ματς σε 48 ώρες, έπρεπε να μείνουμε φρέσκοι.

Ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε ήδη τον επόμενο αντίπαλο. Όποιος και να είναι, θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε κατοχή, να έχουμε την ίδια».

