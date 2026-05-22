Ξέσπασμα Κουτλουάι: «Οι διαιτητές έδωσαν απίστευτο πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό»

Ο Ιμπραίμ Κουτλουάι τα έβαλε με τους διαιτητές της αναμέτρησης οι οποίοι με το «καλησπέρα» έβλεπαν μόνο «ερυθρόλευκα».

Αυτό που είδε όλος ο κόσμος είδε και ο Ιμπραϊμ Κουτλουάι ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στους διαιτητές για τον τρόπο που «σφυρίζουν» στον πρώτο ημιτελικό.

«Ο Ολυμπιακός άρχισε το ματς με ένα απίστευτο πλεονέκτημα από τη διαιτησία. Τίποτα από αυτά που κάνει στην άμυνά του δεν σφυρίζεται. Όμως, στη Φενέρμπαχτσε σφυρίζεται φάουλ κάθε επαφή».

Επιπλέον, τόνισε: «Σε αυτό το επίπεδο, τέτοια πράγματα δεν είναι αποδεκτά».

Από εκεί και πέρα, σχολίασε και την εικόνα του «ερυθρόλευκου» Telekom Center, λέγοντας: «Έχουν βάλει 4-5 χιλιάδες οπαδούς της Φενέρμπαχτσε ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, σε διαφορετικά σημεία, για να μην είναι όλοι μαζί. Μέρος των οπαδών είναι ακόμα έξω. Δεν μπορεί να έχει συμβεί τέτοια ανοησία».

