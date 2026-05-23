Χωρίς αντίπαλο ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο για τέταρτη χρονιά!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να κυριαρχεί όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και στις λίστες με τα μεγαλύτερα αθλητικά έσοδα παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Forbes, ο Πορτογάλος άσος είναι για τέταρτη διαδοχική χρονιά ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο, καταγράφοντας συνολικά έσοδα 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 41χρονος επιθετικός, που πρόσφατα κατέκτησε τον πρώτο του επίσημο τίτλο στη Σαουδική Αραβία, εξακολουθεί να ενισχύει την εμπορική και αγωνιστική του αξία. Τα εκτιμώμενα έσοδά του αντιστοιχούν σε περίπου 263 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται φόροι και προμήθειες.

Από το συνολικό ποσό, τα 235 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ, ενώ ακόμη 65 εκατομμύρια αφορούν χορηγίες, εμπορικές συμφωνίες, δικαιώματα και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Με αυτή την επίδοση, ο Ρονάλντο ισοφαρίζει το ιστορικό ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Φλόιντ Μέιγουεδερ Τζούνιορ το 2015, ενώ παράλληλα φτάνει τον Μάικλ Τζόρνταν στις έξι παρουσίες στην κορυφή της λίστας του Forbes. Πάνω από τους δύο θρύλους βρίσκεται μόνο ο Τάιγκερ Γουντς με έντεκα πρωτιές.

Η φετινή δεκάδα των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών συγκεντρώνει συνολικά έσοδα που φτάνουν τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό υπερδιπλάσιο σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια, όταν ο ίδιος ο Ρονάλντο είχε ξεκινήσει την κυριαρχία του με 88 εκατομμύρια δολάρια.

Το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να έχει την απόλυτη οικονομική υπεροχή στη λίστα. Πέρα από τον Ρονάλντο, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην τρίτη θέση με 140 εκατομμύρια δολάρια και ο Καρίμ Μπενζεμά στην όγδοη με 104 εκατομμύρια. Οι τρεις ποδοσφαιριστές συγκεντρώνουν συνολικά 544 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν το 40% των συνολικών εσόδων της δεκάδας.

Ο Μέσι συνεχίζει να διατηρεί τεράστια εμπορική δύναμη, με περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια να προέρχονται από αγωνιστικές απολαβές και άλλα τόσα από χορηγικές συμφωνίες με εταιρείες όπως η Adidas και η Apple TV.

Παρ’ όλα αυτά, οι απολαβές του από την Ίντερ Μαϊάμι, που φτάνουν τα 28,3 εκατομμύρια δολάρια, απέχουν σημαντικά από τα 235 εκατομμύρια που εισπράττει ο Ρονάλντο από την Αλ Νασρ.

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο για το 2026