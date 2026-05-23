Euroleague Final Four 2026, Ντόρσεϊ: «Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή την στιγμή στην Ελλάδα»

Ο διεθνής γκαρντ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη στιγμή ως μια τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακός.

Ο Ντόρσεϊ υπογράμμισε πως είναι ξεχωριστό για την ομάδα του Πειραιά να βρίσκεται σε έναν τόσο μεγάλο τελικό στην Ελλάδα, δείχνοντας παράλληλα ανυπόμονος για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ πριν το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

«Καλημέρα. Είναι ευλογία που είμαστε στον τελικό. Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή την στιγμή στο σπίτι μας, μπροστά στους οπαδούς μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι, έτοιμοι. Θα συγκεντρωθούμε πνευματικά σήμερα και αύριο».

Για το πώς διαφέρει η προετοιμασία από χρόνο σε χρόνο με την εμπειρία: «Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά. Παίζουμε αντίπαλοι πολλά χρόνια. Ξέρουμε τακτικά τι θα κάνουμε. Είναι οι μικρές αλλαγές μέσα στον αγώνα. Θα έχουν σερί γιατί είναι σπουδαία ομάδα και θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε κατά τη διάρκεια του ματς».

Για το ότι πήγε από το να μην παίζει στο Final Four στο να είναι All-Euroleague παίκτης και να παίζει στον τελικό: «Δεν άλλαξε κάτι. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Στιγμές που περίμενα, προσευχόμουν για αυτές. Είναι όλη η σκληρή δουλειά. Παίρνει πολλά χρόνια για μία καλή χρονιά. Αυτή η σεζόν ήταν αυτή η στιγμή και το εκμεταλλεύτηκα. Ευχαριστώ τον κόουτς Μπαρτζώκα, είμαστε εδώ που περιμένα όλη την σεζόν».