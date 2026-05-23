ΑΕΚ: Σε καλό δρόμο η επέκταση συμβολαίου του Γιόβιτς – Οι κινήσεις του Ριμπάλτα

Η ΑΕΚ έκανε το περασμένο καλοκαίρι το μεταγραφικό «μπαμ» με την απόκτηση του Σέρβου στράικερ.

Ο Γιόβιτς ήρθε στη χώρα μας, σε μια προσπάθεια να βρει και πάλι τον καλό εαυτό του και τελικά εξελίχθηκε σε… πυλώνα της ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Σε 43 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε 21 γκολ, όντας ο πρώτος σκόρερ της «Ένωσης».

Ο ίδιος, όπως έχει παραδεχθεί, γνωρίζει, κάνοντας και κανονική προετοιμασία το εφετινό καλοκαίρι, μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα στην ομάδα. Επίσης, μαζί με την οικογένεια του απολαμβάνουν τη ζωή τους στην Αθήνα, με τον ίδιο να αποκαλύπτει ότι: «Ο γιος μου με ρώτησε γιατί δεν υπογράφω στην ΑΕΚ ως το τέλος της καριέρας μου».

Η ΑΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του Λούκα Γιόβιτς για την επέκταση του συμβολαίου του, το οποίο να θυμίσουμε ότι ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Οι απολαβές του φτάνουν τα 2.500.000 ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ξεκίνησε, έχοντας μια πρώτη κουβέντα με τον παίκτη, ενώ στη συνέχεια έκανε τις πρώτες του συζητήσεις με τους εκπροσώπους του. Τα μηνύματα που έλαβε είναι άκρως θετικά, με το θέμα της επέκτασης της συνεργασίας τους να μπαίνει σε πολύ καλό δρόμο.

Η αρχική πρόθεση ήταν να επεκταθεί η συνεργασία των δύο πλευρών για ακόμα μια σεζόν, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο σενάριο (εφόσον φτάσουμε στις υπογραφές) θέλει τον Γιόβιτς να βάζει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο.