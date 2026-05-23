Μοντέρο: «Έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό»

Με σημερινό της δημοσίευμα, η «Mundo Deportivo» προχώρησε στην αποκάλυψη πως ο Ζαν Μοντέρο έχει αρνηθεί πρόταση ανανέωσης με τη Βαλένθια, καθώς έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν.

Ιωάννης Χονδρός

Η σεζόν της Βαλένθια στη EuroLeague έλαβε τέλος, με τους «πορτοκαλί» να γνωρίζουν την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Final Four και να φεύγουν με μια γλυκόπικρη αίσθηση από την Αθήνα.

Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης, δημοσίευμα της «Mundo Deportivo» κάνει λόγο για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια πηγή αρνήθηκε πρόταση επέκτασης συμβολαίου με τη Βαλένθια.

Όπως τονίζει ο Σέρχιο Γιέμπρες, ο Δομινικανός γκαρντ έχει υπογράψει προσύμφωνο συνεργασίας με την ομάδα του Πειραιά, απορρίπτοντας την πρόταση που του έγινε από τους «πορτοκαλί».

Η προοπτική του NBA δεν φαίνεται να κάνει κλικ στον 22χρονο, καθώς δεν έχει πάρει τις απαραίτητες εγγυήσεις σχετικά με το ρόλο του και τον χρόνο συμμετοχής του, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια, ο Μοντέρο είχε κατά μέσο όρο 14.4 πόντους, 4.8 ασίστ και 3.0 ριμπάουντ σε 38 παιχνίδια. Στα playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό σε πέντε παιχνίδια κατέγραψε 18.6 πόντους, 5.8 ασίστ και 4.2 ριμπάουντ.

