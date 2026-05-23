Γουέστ Χαμ: «Hammer of the Year» ο Μαυροπάνος

Ο Ντίνος Μαυροπάνος αναδείχθηκε και επίσημα κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ για τη σεζόν 2025/26, κατακτώντας το βραβείο «Hammer of the Year» μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων της ομάδας.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς την απαιτητική χρονιά που είχε ο Έλληνας στόπερ. Παρότι ξεκίνησε τη σεζόν εκτός βασικών επιλογών, κατάφερε μέσα από τις εμφανίσεις του να κερδίσει ξανά θέση στην ενδεκάδα και να εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της αμυντικής λειτουργίας των «Σφυριών».

Με σταθερότητα, δυναμισμό και υψηλές επιδόσεις στο δεύτερο μισό της χρονιάς, ο Μαυροπάνος αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη Γουέστ Χαμ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική της εικόνα και κερδίζοντας την αναγνώριση του κόσμου της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Μαυροπάνου:

«Είναι πραγματικά ένα τρελό συναίσθημα. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μένα και θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους, γιατί αυτοί με ψήφισαν.

Η κατάσταση δεν ήταν η καλύτερη, αλλά εγώ προσπαθούσα κάθε μέρα να δίνω το 100% για την ομάδα, στις προπονήσεις και στα παιχνίδια.

Αυτό είναι το στυλ μου. Δίνω τα πάντα σε κάθε φάση, σε κάθε μονομαχία. Αν πρέπει να βοηθήσω την ομάδα, θα το κάνω με ό,τι έχω.

Ήταν μια σκληρή χρονιά. Μετά τον τραυματισμό ήταν δύσκολο να βρω ρυθμό, αλλά δούλεψα σκληρά και πήρα βοήθεια από το επιτελείο για να επιστρέψω.

Ήταν μια μεγάλη στιγμή για μένα και την ομάδα. Δεν σκοράρεις συχνά ως αμυντικός.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους. Ήταν δίπλα μας σε μια δύσκολη χρονιά και ελπίζω να τους ανταποδώσουμε αυτή τη στήριξη».